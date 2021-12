Los Konferenční ligy: Spartě hrozí Karabach, Slavia má v osudí Leicester

Letenští díky výhře 2:0 v závěrečném střetnutí nad dánským mistrem Bröndby obsadili třetí místo ve skupině Evropské ligy za Lyonem a Rangers, což jim zajistilo přesun do vyřazovací fáze nově vzniklé Konferenční ligy. Sparťané jsou v osudí pondělního losu, který proběhne od 14 hodin tradičně ve švýcarském Nyonu, v pozici nenasazeného týmu pro předkolo play off.

Vrbova družina tak může narazit na celky, které skončily na druhém místě základních skupin Konferenční ligy, vyjma Slavie. V úvodním kole vyřazovací fáze totiž platí, že proti sobě nemohou hrát týmy ze stejné země. Kdo tedy jsou možní protivníci Sparty?

Norské Bodö/Glimt, Maccabi Tel-Aviv z Izraele, řecký PAOK, srbský Partizan Bělehrad, Karabach z Ázerbájdžánu a Randers z Dánska, s nimiž má čerstvou zkušenost Jablonec. Poslední soupeř vzejde z dvojice Tottenham/Vitesse. UEFA zrušila zápas mezi Spurs a Rennes. O výsledku utkání, které bylo kvůli koronaviru v londýnském celku původně odloženo, teprve rozhodne. A tedy i o zbývajícím možném sokovi pro Letenské. V lepší situaci jsou hráči nizozemského celku, Angličané by k postupu potřebovali totiž nad Francouzi zvítězit.

PRVNÍ DOJEM: Postup Slavie po TOP výkonu sezony. Dominantní střed a zase bez Stancia

„Že bych si někoho vyloženě přál, tak to ne. Určitě se na los ale všichni podíváme. Těším se na to a věřím, že to bude soupeř, přes kterého postoupíme dál,“ pravil po zápase s Bröndby obránce Sparty Dávid Hancko.

Slavia bude v losu předkola play off Konferenční ligy nasazená a v osudí se pro ni skrývají soupeři zvučných jmen. Skotský Celtic, Fenerbahce z Turecka, anglický Leicester, francouzské Marseille, dánský Midtjylland, nizozemské PSV Eindhoven, či rakouský Rapid Vídeň.

„Rád poznávám stadiony a kluby, proto bych chtěl Fenerbahce. Byla by tam neskutečná kulisa, navíc mají krásný stadion. Rád bych se vyhnul týmům, se kterými už jsme hráli,“ prohlásil kouč Slavie Jindřich Trpišovský.

Jisté už je, že Sparta zahájí jarní dvojzápas doma, Slavia naopak začne venku a výhodu svého stadionu bude mít v odvetě. Los úvodního kola vyřazovací fáze Konferenční ligy proběhne v pondělí ve 14 hodin. Samotné zápasy se pak odehrají 17. a 24. února 2022.