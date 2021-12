Losování pohárového jara ONLINE: Liga mistrů i soupeři pro pražská S

Liga mistrů: osamocený Bayern proti Anglii

Už celkem tradiční kvantitativní nadvláda anglických týmů bude pokračovat i na jaře, Premier League jako jediná vysílá do osmifinále Ligy mistrů čtyři týmy. Pak Španělé tři, po dvou mají Francouzi, Italové a Portugalci, překvapením je jediný účastník z bundesligy, byť Bayern i tak bude patřit k největším favoritům na vítězství.

Losují se nasazení proti nenasazeným, začíná se na hřišti nenasazeného, odveta na stadionu nasazeného. Pro osmifi nále přitom platí, že proti sobě ještě nemohou stát týmy ze stejné země, to až případně od čtvrtfinále dál.

Hrací dny: první zápasy osmifi nále 15., 16, 22. a 23 února, odvety 8., 9, 15. a 16. března. Všechny výkopy ve 21 hodin večer. 18. března se losuje čtvrtfi nále a semifi nále zároveň, týmy už nebudou děleny na nasazené a nenasazené.

Evropská liga: nenasazená Barcelona a Dortmund

Vyřazovací část Evropské ligy může mít opravdu úchvatnou úroveň. Z Ligy mistrů do ní totiž propadla mužstva, která by si člověk lehce představil mezi absolutní kontinentální elitou.

Barcelona, Borussia Dortmund, Lipsko, Porto, Sevilla, Atalanta… Tyto týmy přitom do play off vstoupí jako nenasazené, přesto se očekává, že někdo z nich si trofej musí vzít.

Losují se nasazení proti nenasazeným, začíná se na hřišti nenasazeného, odveta na stadionu nasazeného. Pro play off přitom platí, že proti sobě ještě nemohou stát týmy ze stejné země.

Hrací dny: první zápasy play off 17. února, odvety 23. února. Vítězové play off budou zařazeni do losování osmifi -nále Evropské ligy jako nenasazení proti nasazeným, tedy proti vítězům skupin Evropské ligy. Těmi jsou: Lyon, Monaco, Spartak Moskva, Frankfurt, Galatasaray, CZ Bělehra, Leverkusen, West Ham.

Konferenční liga: derby „S“ zatím nebude

Je libo repete dvojzápasu Leicester–Slavia z minulého ročníku Evropské ligy? I to se může stát. Tohle je místo pro české zástupce, tedy pro „sešívané“ a pro Spartu, která do play off Konferenční ligy zahučela právě z té Evropské. Derby ale ještě nečekejte, pro tuto fázi je střet dvou mužstev ze stejné země ještě vyloučen. Za zmínku kromě anglického zástupce patří i Marseille, Midtjylland nebo PSV Eindhoven, případně Tottenham, ale o jeho postupu se kvůli neodehranému zápasu proti Rennes bude rozhodovat u stolu.

Losují se nasazení proti nenasazeným, začíná se na hřišti nenasazeného, odveta na stadionu nasazeného. Pro play off přitom platí, že proti sobě ještě nemohou stát týmy ze stejné země.

Hrací dny: první zápasy play off 17. února, odvety 23. února. Vítězové play off budou zařazeni do losování osmifinále Konferenční ligy jako nenasazení proti nasazeným, tedy proti vítězům skupin Konferenční ligy. Těmi jsou: LASK Linec, Gent, AS Řím, Alkmaar, Feyenoord, FC Kodaň, Rennes, Basilej.