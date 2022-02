Sparta proti továrně na útočníky. Partizan je jí podobný, na koho pozor?

Mateja Kežman, Stevan Jovetič a naposledy třeba Dušan Vlahovič. Co jméno, to hvězda. Hráči, které poslal do světa Partizan Bělehrad. Lednová posila Juventusu, s kterou se nyní mohou Srbové chlubit, však zanechala v klubu hořkou pachuť. Srbský celek navíc už chystá následovníka.

Vyslovení jména Dušan Vlahovič v Bělehradu příznivcům Partizanu lehce zhořkne na jazyku. Jeden z nejlepších střelců současnosti, kterého Fiorentina prodala do Juventusu za v přepočtu dvě miliardy korun, se stává globální hvězdou. Ovšem Partizan z přestupu svého bývalého hráče uvidí v podstatě jen drobné…

Když z rodné vlasti v roce 2018 jako teenager odcházel, končila mu smlouva a s vidinou fotbalu v Itálii nehodlal na novou přistoupit. Viděl se v Serii A. Vedení Partizanu se snažilo jej přimět, aby ještě setrval. Bez šance.

„Přesvědčoval jsem ho, aby zůstal ještě rok dva a stal se jedním z nejdražších hráčů v dějinách,“ prozradil před několika týdny sportovní ředitel Partizanu Ivica Iliev. „Věděli jsme, že je v něm obrovský talent. Může se dostat na úroveň Erlinga Haalanda. Možná je ještě lepší, každopádně zatím zdaleka není na svém maximu.“

Zlatan z Bělehradu, jak o sobě patnáctiletý Vlahovič kdysi pronesl, si postavil hlavu a šel. I přes to, že přes půl roku nehrál a v Itálii čekal na pracovní povolení. Fiorentina za něj zaplatila pouhé 2 miliony eur. Partizan z jeho transferu do Juventusu uvidí „pouhá“ tři procenta, tudíž se finální částka nevyšplhá ani na pět milionů eur.

Nový bomber „staré dámy“ však není jediný slavný artikl z Bělehradu. I více než 20 let od přesunu do PSV Eindhoven drží primát za nejdražší transfer stále Mateja Kežman, jehož srbský celek zpeněžil za 14 milionů eur, což byla na tehdejší dobu obrovská suma peněz.

Trend prodeje nadějných forvardů se však v 21. století ještě více rozvinul. Stevan Jovetič to z Partizanu vzal přes Fiorentinu do Manchesteru City. Za slušné odstupné odcházeli například i Lazar Markovič (10 milionů, Benfica Lisabon) či Aleksandar Mitrovič (5 milionů, Anderlecht).

Posledním velkým big dealem je transfer Filipa Stevanoviče, jenž odešel loni v lednu za 8,5 milionu eur rovnou do Manchesteru City. O následovníky však nemají „černobílí“ nouzi. Už nyní přední evropské kluby loví Marka Milovanoviče. Teprve 18letý útočník je na radaru především anglických zájemců. Wolverhampton dokonce poslal i konkrétní nabídku 6 milionů eur a 20 % z dalšího přestupu. Vedení Partizanu odmítlo. Nechce opakovat podobný scénář jako s Vlahovičem.

Na Balkáně totiž věří, že z Milovanoviče může být velké terno.

Nejdražší ofenzivní přestupy Partizanu • Foto Sport

Na koho si dát pozor

Ricardo Gomes

útočník, 30 let,

180 cm, 80 kg

zápasy 33

góly 23

asistence 4 statistiky v průměru na zápas

střely 2,5

klíčové přihrávky/přesné 0,97

souboje 19 (35 %)

vzdušné souboje 5,8 (35 %)

driblinky 3,6 (44 %) silné stránky

+ zakončování

+ hra hlavou

+ driblinky

+ brejky Beaugelova kopie

Nejlepší střelec srbské ligy! Rodák z Kapverd až nápadně připomíná plzeňské kladivo Jeana-Davida Beauguela: je vysoký, produktivní, rozumí si s balonem a datové srovnání společnosti InStat oběma hráčům vychází dost podobně. Na základě toho si mohou fanoušci Letenských představit, jakou sílu má Partizan na hrotu. Umí zakončit po centru do vápna i z rychlého brejku. Miloš Jojič

záložník, 29 let

178 cm, 78 kg

zápasy 33

góly 5

asistence 12 statistiky v průměru na zápas

klíčové přihrávky/přesné 1,52

střely 1,58

souboje 15 (46 %)

vzdušné souboje 2,2 (49 %)

driblinky 2,6 (62 %) silné stránky

+ standardní situace

+ klíčové přihrávky

+ zakončení z dálky Nebezpečný centr

Podle způsobu hry a datového srovnání je prý z 89 % podobný dnešnímu soupeři Davidu Pavelkovi. Stejně jako zkušený český záložník operuje před stopery, kteří jej často hledají jako prvního, komu předají míč. Od zkušeného záložníka se pak balon většinou posouvá do strany. Pro Partizan jsou však důležité jeho centrovací schopnosti, které umí využít z otevřené hry i ze standardních situací. Právě z nich vytěžil většinu z celkových 12 asistencí v sezoně.

Co říkají data?

Že vám datové srovnání přijde téměř totožné? Není to náhoda. Sparta i Partizan se ve svých soutěžích prezentují podobným herním stylem. Nespojuje je pouze formace 4 – 2 – 3 – 1. Oba týmy rády drží balon pod kontrolou, často si vymění vysoký počet přihrávek a využívají k útočení krajní obránce a rychlá křídla. Důležitou součástí jsou samozřejmě konstruktivní stopeři. Jestli je v něčem Partizan odskočený, je to průměr vstřelených branek na zápas. Přes hranici pěti gólů se v sezoně dostali: Gomes (23 gólů), Meniq (9), Natcho (7), Jojič (5). V případě Sparty jsou to ze současného kádru Pešek (8), Hložek (7), Pulkrab (7), Hancko (6) a Krejčí II (5).