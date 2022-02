Sor poprvé v základu: Mám radost. Olayinka? Jako se starším bráchou

Ibrahim Traoré poslal Slavii do vedení • Reuters

Jak těžké to bylo utkání?

„Tohle je evropská soutěž, těžký zápas je to už proti jakémukoliv týmu. Od prvního poločasu jsme hráli velmi dobře, snažili jsme se dobře držet míč a soustředit se víc na naše protiútoky. Myslím, že jsme toho využili a od konce prvního poločasu jsme hráli líp. A dali góly.“

Přihrál jste na ten vítězný. Jak hodnotíte svůj výkon?

„Je privilegium reprezentovat Slavii v evropských pohárech. Byl to dobrý týmový výkon, kolektivní snaha, nejenom ode mě. Mám velkou radost, že mám asistenci hned ve svém prvním zápase za Slavii v Evropě.“

Jak se vám hrálo s Peterem Olayinkou?

„Bylo to jako hrát na hřišti se starším bráchou. Mluvil se mnou o taktice, o výběru místa, co dělat, co nedělat, jak využít mých předností, jak běhat za obranu a nebýt v ofsajdu. Pomohl mi hodně a já toho využil.“

Na konci zápasu to vypadalo, že jste měl zranění. Co se stalo?

„Ano, měl jsem svalové křeče, protože jsem tolik sprintoval. Udělal jsem spoustu náběhů. A ke konci hry jsem měl křeče v nohou.“

Co je potřeba udělat před odvetou?

„Vedeme 3:2, ale venkovní góly už se v evropských pohárech nepočítají. Musíme pokračovat v dobrém výkonu, zůstat soustředění, hrát jako tým a udržet si pozitivní energii. Myslím, že když budeme hrát stejně, porazíme je i doma.“