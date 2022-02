Na beku to nebylo lehké, ale kluci mi pomohli, ulevil si Schranz

PŘÍMO Z ISTANBULU | A šup na pravého beka. Ivan Schranz je ofenzivní univerzál, může hrát levé křídlo, pravé, pod hrotem i v útoku. Jenže na Fenerbahce zaskočil kvůli personální nouzi na pravém beku. Až na jednu chybu, kdy špatným centrem poslal domácí do nakonec gólového útoku si poradil.

Jak jste jako ofenzivní univerzál prožíval na bekovi těžký zápas?

„Byl to opravdu těžký zápas, speciálně pro mě na pravém bekovi. Ale kluci mi pomohli, podali jsme dobrý výkon. Máme to dobře rozehrané.“

Co pro vás bylo na nové pozici nejtěžší?

„Celkově to vůbec nebylo lehké, protože tam bylo hodně změn, hodně nových hráčů. Někteří na sebe nejsme ještě tolik zvyklí, ale zvládli jsme to podle mě bravurně. Kluci podali výborný výkon, dali jsme tři góly na Fenerbahce, což se nestane každý den. Máme dobrou výchozí pozici.“

Byly klíčovým momentem zápasu dva góly, které od stavu 1:1 rychle po sobě vstřelili Oscar s Lingrem?

„Samozřejmě. Po jejich gólu na 1:1 bylo cítit, že oni i fanoušci ožili, ale rychle jsme je zchladili těmi dvěma zásahy. Škoda toho posledního, kdy tam byla teč a Mandy na míč bohužel už nedosáhl. Ale musíme bojovat, před námi je ještě druhý poločas.“

Jak jste si užíval atmosféru?

„Čekal jsem trošku víc lidí, ale nevím, jaká jsou přesně pravidla, kolik lidí mohlo přijít. Čekal jsem bouřlivější atmosféru, ale možná jsme to ovlivnili i my, že jsme byli kvalitní na balonu a přehrávali je. Nepustili jsme fanoušky do varu.“

Na zápas nemohl kvůli nemoci trenér Jindřich Trpišovský. Vnímal jste nějakou změnu?

„Snažili jsme se jít ve stejném režimu jako doteď. Každý hráč a každý trenér týmu chybí, ale věřím, že jsme klukům, kteří zůstali doma, poslali pěkný pozdrav.“