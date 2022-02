Sparta potřebuje injekci. Do karet hraje návrat zraněných i soupeřovo derby

Závan moderny? Ani náhodou. Něco pro příznivce tradic a tak trochu oldschoolu? Jednoznačně. Fotbalový stadion Partizana, domovina slavného srbského klubu, působí zvenčí jako nevalně udržovaná sokolovna. V tiskovém středisku pro novináře třeba najdete basketbalový koš, nad otevřenými ochozy se tyčí osvětlení nápadně podobné hradeckým lízátkům…

Právě v těchto kulisách bude dnes večer Sparta válčit o prodloužení evropské cesty. Na Balkán si nepřivezla vůbec dobrou výchozí pozici, porážka 0:1 z letenské bitvy i po týdnu hodně bolí.

„Bude rozhodovat naše ofenziva. Pokud bude taková jako úvodních dvacet minut v prvním utkání, jsme schopní to zdramatizovat. Doufejme, že to tak bude,“ říká trenér Pavel Vrba.

Pražané věří v restart. O víkendu nehráli ligu, protože plánovaný duel s Jabloncem odsunula sněhová vánice. Adam Hložek a spol. tak měli extra čas navíc, aby se na očekávanou odvetu patřičně nachystali.

„Pro nás je asi lepší, že jsme na tak těžkém terénu nehráli. Mohli jsme si dát klasický tréninkový týden. Věřím, že se to v odvetě ukáže,“ upozornil Vrba, jenž má na Partizan dobré vzpomínky. Před čtyřmi lety ho dokázal s Plzní v prvním jarním kole Evropské ligy vyřídit.

Zkušeného kouče může těšit postupně se vyprazdňující marodka. Kromě dlouhodobých marodů Lukáše Juliše a Matěje Pulkraba zůstal v Praze i zkušený stoper Ondřej Čelůstka, jinak jsou rudí kompletní. Tedy i s Ladislavem Krejčím mladším a Casperem Höjerem.

„S Láďou Krejčím mladším to vypadá dobře. Ondra Čelůstka má zdravotní problémy, musíme ho nahradit. Máme tři hráče na dva posty, volit budeme mezi Hanckem, Panákem a Vitíkem,“ prozradil letenský kouč.

Lze předpokládat, že zkušený trenér vsadí na duo Vitík–Panák a Hancko se objeví na levém kraji. Do akce se po zápasové stopce vrací pravý obránce Tomáš Wiesner.

Spartě může hrát do karet i skutečnost, že Partizan hned v neděli nastoupí do ostře sledovaného derby proti Crvene Zvezdě. Půjde o srbský titul, soupeř Pražanů má před nenáviděným rivalem aktuálně náskok pěti bodů.

„Osobně si ale myslím, že Partizan chce uspět v obou utkáních. Snad jim to znepříjemníme a do derby nepůjdou v optimálním rozpoložení,“ usmál se Vrba.

Rudí by to nutně potřebovali. Vstup do jara s výjimkou pohárového derby na Slavii zatím není z jejich pohledu ani trochu optimální. Sparta nutně potřebuje koňskou dávku sebevědomí přímo do žíly. Sáhne si pro ni už dnes večer v srbském pekle?