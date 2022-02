Haraslín: Všechny góly jsme si dali sami. V Evropě musí být výkony lepší

Velký comeback se nekonal. Ač si sparťanská výprava před cestou na Balkán troufala, nakonec zůstalo jen u slov a v Evropě po další prohře končí. Slovenský reprezentant Lukáš Haraslín jen kroutil hlavou. „Dali jsme si tři vlastní góly, to nebyly šance Partizanu. Nesmí se nám to stávat,“ láteřil záložník v rozhovoru pro klubový web.

Velký obrat nenastal. Čím si to vysvětlujete?

„Jsme zklamaní z vypadnutí. Ale bohužel jsme v celém dvojzápase tahali za kratší konec. Těžko se mi to nějak hodnotí hned po utkání, ale dali jsme si vlastně tři vlastní góly. Dovolili jsme Partizanu to, co jsme věděli, že jim dovolit nesmíme. Pouštěli jsme je do brejků, dali nám góly po našich chybách. A bohužel jsme kvůli tomu vypadli z pohárů. Když chceme hrát v Evropě, musí být ty výkony lepší.

Srazila vás brzy inkasovaná branka?

„Jak jsem říkal, všechny góly jsme si dali sami, nebyly to vypracované šance Partizanu. Samé naše zbytečné ztráty. Takovým chybám vzadu se musíme v Evropě vyhýbat a navíc je třeba být mnohem nebezpečnější v útoku. Byli jsme velmi málo nebezpeční.“

Šancí si poměrně málo vytváříte během celého jara. V čem je problém?

„Chybí nám finální fáze. Umíme se tam dostávat, přecházíme přes soupeře ve středu, ale zakončení chybí. Možná se do něj málo tlačíme, málo to na sebe bereme. Musíme být dravější v šestnáctce, zkoušet střely z každé pozice. Když nevystřelíš, nedáš gól.“

Před zápasem jste věřili v obrat. Jak moc velké je to nyní zklamání?

„Věděli jsme, že Partizan můžeme porazit. Doma se nám to nepovedlo, tak jsme věřili, že tady můžeme být úspěšní. Ale jak říkám, měli jsme strašně špatný vstup do zápasu a za stavu 0:2 už se pak hrálo těžce. Gól jsme nakonec dali, ale už to bylo pozdě.“