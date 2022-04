Slavia: třetí pokus o semifinále. Tsunami v kádru, nabízí se Kúdela

PŘÍMO Z ROTTERDAMU | V éře Jindřicha Trpišovského se dvakrát pokoušeli protáhnout do semifinále Evropské ligy. Pokaždé neúspěšně. Před třemi lety lehli s Chelsea, předešlé jaro zase s Arsenalem. Dnes má Slavia pokus číslo tři. V pekle stadionu De Kuip vyrazí ve čtvrtfinále Konferenční ligy k první srážce s Feyenoordem. Bude platit do třetice všeho dobrého? „Cítíme šanci a pro její naplnění chceme udělat úplně všechno,“ říká trenér „sešívaných“. Do základu bude vybírat jen ze třinácti hráčů…

Už se dvakrát potkali. Na podzim v základní skupině. Nešlo o příjemné fotbalové srážky. V Rotterdamu prohrála Slavia 1:2. V prvním poločase byla málem zašlapaná do země. Nestačila. Skučela pod tlakem. Šlo o jeden z nejhorších výkonů „sešívaných“ pod vládou Jindřicha Trpišovského. Nakonec vybalancovala relativně solidní výsledek. V odvetě pak brala bod za plichtu 2:2. Zase to bolelo. O triumf přišla v nastavení po defenzivním selhání Ubonga Ekpaie.

Dnes se s Feyenoordem potká znovu. Ve čtvrtfinále Konferenční ligy. Potřetí za panování krále Jindřicha je v Evropě takhle daleko. A chce dál. Touží po nesmrtelnosti.

„Šance jsou vyrovnané, je to padesát na padesát. Ukázalo se to i v podzimních vzájemných zápasech. Jeden poločas jsme vyhořeli, jinak zápasy byly hodně vyrovnané. Budeme se o postup chtít porvat, co to půjde,“ válečnicky praví trenér Trpišovský.

Před třemi lety se Slavia vyhoupla mezi nejlepší osmičku v Evropské lize. S Chelsea padla dvakrát o gól. Úchvatný zápas odehrála hlavně v Londýně (3:4). Téměř na den přesně byla ve stejné soutěži a v totožné fázi minulé jaro. Zase krach. Opět havárie s velkolepou fotbalovou značkou. Na Arsenalu uhrála plichtu. Do odvety šla odhodlaná, jenže v Edenu dostala čtyřku.

Nyní cítí největší možnost udělat další krok a vyrovnat se legendární slávistické partě z roku 1996. Semifinalistům Poháru UEFA. Mužstvu vedenému trenéry Františkem Ciprem a Josefem Pešicem s ikonami Karlem Poborským, Radkem Bejblem či Vladimírem Šmicerem.

„Bylo by to hezké. Krásné. Naší touhou je dostat český klub zase do semifinále evropského poháru. Jsme dva dvojzápasy od finále. Cítíme šanci a pro její naplnění chceme udělat úplně všechno. Byl by to splněný sen. Naše koncentrace je maximální, dnešní duel bude nesmírně důležitý. Musíme si vytvořit dobrou pozici pro odvetu,“ sype ze sebe Trpišovský.

Palčivou otázkou je skladba základní sestavy. Tsunami zranění, disciplinárních trestů (Ousou, Plavšič) a hráčů nezapsaných na soupisce pro evropské poháry znamenají trable. Hlavně v obraně je kráter vedle kráteru.

Proto se nabízí nasazení – snad již definitivně – uzdraveného Ondřeje Kúdely vedle Tarase Kačaraby, případně se dozadu zatáhne Tomáš Holeš. Zprava bude Alexander Bah. A zleva? David Jurásek do evropských soutěží nemůže nastoupit, Jan Bořil je mimo do konce sezony a v minulém ligovém kole se v Plzni zranil Oscar. Naštěstí pro Slavii je liberijský zadák tvrďák. Ve středu během předzápasového tréninku vypadal v pohodě.

„Hned v Plzni na chodbě za námi běžel, že bude chtít hrát, že si tenhle zápas nechce nechat ujít. To bylo překvapení už samo o sobě, protože jsme ho po delší době zase slyšeli mluvit,“ pobavil Trpišovský české novináře v útrobách majestátního stadionu De Kuip.

Otazník visí nad startem Petera Olayinky po drsném faulu Pavla Buchy ve šlágru s Viktorií. I on by však měl podle informací Sportu do utkání naskočit. „Základní sestavu vybíráme ze třinácti hráčů. Snad se nám ji podaří složit z kluků, na které jsme zvyklí. Pokud budou k dispozici hráči ze středečního tréninku, tak budeme mít minimálně dvě dobré možnosti vstoupit střídáním do zápasu,“ přiblížil Trpišovský.

Na lavičce bude několik teenagerů. Ve čtvrtfinále se proti Linci objevil v základní sestavě velmi nečekaně šestnáctiletý Adam Pudil. Takové překvapení se dnes podle všeho nechystá.

Pravděpodobná sestava Slavie: Kolář - Bah, Kúdela, Kačaraba, Oscar - Holeš - Schranz, Traoré, Lingr, Olayinka - Sor.

