Trpišovský o odvetě: Při penaltách se někam zavřu. Naznačil brankáře

Ve čtvrtfinále evropských pohárů jste se Slavií potřetí. Máte pocit, že jsou vaše šance z těch pokusů největší?

„Těžko porovnávat, pokaždé byla naše situace trošku jiná. Je to jeden zápas, vzhledem k výsledku a tím, že neplatí pravidlo o gólu venku, to vypadá, jako kdyby se první zápas nehrál. Vzhledem k síle soupeře je to pořád padesát na padesát. Soupeř má velkou kvalitu, kterou ukázal v předchozích třech vzájemných zápasech. Je před námi velká šance, výzva. Dělí nás jeden zápas od semifinále v Evropě, který hrajeme doma.“

Jaký je zdravotní stav hráčů?

„Kádr bude hodně podobný jako v Rotterdamu. Po karetním trestu se vrací Ousou a Srdjan (Plavšič). Po prvním zápase měli problémy Sor a Holeš, oba nebyli nominovaní k nedělnímu zápasu (s Pardubicemi). Jeden bude stoprocentně, u druhého se rozhodneme po středečním tréninku. Je to zase padesát na padesát, uvidíme podle jeho pocitu. Max (Talovierov) by kvůli kartám stejně nemohl být nominovaný, ale přes víkend měl teplotu. Na část zápasu bude stejně jako v neděli k dispozici Petr Ševčík.“

Jaká je šance, že nastoupí od začátku?

„Přemýšlíme nad tím. Pamatuji si, že zrovna na Chelsea (čtvrtfinále Evropské ligy) nastoupil po týdenním tréninku, kdy předtím nebyl dva měsíce k dispozici. Ale bylo to trošku něco jiného, než teď. Petr je svým stylem hráč, který nepotřebuje dlouhou přípravu na to, aby šel po zranění do utkání. V sobotu měl první trénink, v neděli odehrál patnáct, dvacet minut, abychom zkusili, zda s ním můžeme počítat na čtvrtek. Kalkulujeme i s tím, že zápas může jít do prodloužení, to také budeme brát v potaz při skládání základní sestavy. Na devadesát devět procent nenastoupí od začátku, ale bude připravený do utkání.“

Toužíte vyrovnat své předchůdce z roku 1996, kteří se Slavií došli do semifinále poháru UEFA?

„Nad tímhle fakt moc nepřemýšlím. Spíš je to pro nás obrovská motivace, abychom to dokázali, šli do semifinále v Evropě, hráli velké zápasy a všichni jsme to zažili. Pan Cipro má narozeniny, přáli jsme mu. Oni se dostali ve čtvrtfinále přes AS Řím, koukal jsem na to jako malý kluk v televizi a pamatuji si, jak velký úspěch to byl. Ale my chceme zkusit hrát dvojzápas o finále evropského poháru, to je stoprocentní motivace. Minulost do toho netaháme.“

Co vám ukázal první zápas v Rotterdamu?

„Byl to skvělý zápas. Ukázalo to, jak jsou oba týmy hodně vyrovnané. Bylo to vidět v pasážích zápasu, kdy byl Feyenoord lepší a my byli trošku na kolotoči. Pak jsme se z toho vymanili, dali gól na dva jedna a zase byli jednoznačně lepší my. Rozhodne zase nějaký detail, část utkání. Ukázalo to také to, kolik sil takový zápas stojí, že se musí hrát do poslední vteřiny, abychom byli úspěšní. Každý z hráčů, co nastoupí, se musí přiblížit svému maximu, abychom byli konkurenceschopní na každém postu.“

Máte za sebou padesát zápasů v Evropě, překonal jste Karla Jarolíma a jste první v historické tabulce Slavie. Co tomu říkáte?

„Doufal jsem v to, ale určitě bych neřekl, že to bude takhle v krátkém časovém úseku. Musíme si vážit toho, že Slavia hraje každý rok evropské poháry, to pro český klub není samozřejmost. Navíc jsme třikrát za sebou šli v Evropě daleko. Pamatuji si, když jsme začínali v lize, jsem si přál, že bych se chtěl dožít deseti ligových zápasů. V té době bych tomu nevěřil. Je to úctyhodné číslo na to, že jsme na to ve Slavii měli zhruba čtyři roky. Přibývá týmů, které jsme do Edenu dostali, to je pro Slavii jenom dobře.“

Pomůže vám domácí prostředí?

„Hodně se na to těšíme. Všichni jsme viděli, jak bylo těžké se vyrovnat s atmosférou u nich. Lidé jsou natěšení, bude tady skvělá atmosféra, která dělá fotbal fotbalem. Snad se spojí náš výkon s výkonem fanoušků a přiblížíme se zápasům, co jsme tady odehráli. Máme hřiště, na které jsme zvyklí, fakt se těšíme na kulisu a v kombinaci s fotbalem to bude super zážitek.“

Už víte, kdo nastoupí v bráně?

„Máme tam jasno. Bude na to mít vliv i souhra hráčů, kteří nastoupí před brankářem, to chceme brát také v potaz. Plus zkušenosti z těžkých zápasů z minulosti. Součinnost ohledně míčů za obranu bude v zadní linii hodně důležitá.“

Dáte si pozor i na zahrávání útočných rohů, po kterých chodil Feyenoord do nebezpečných kontrů?

„Máte pravdu, je to jedna z věcí, kterou jsme si hodně pouštěli na videu, ještě dneska na ní budeme dělat. Feyenoord to brání trošku atypicky zónově, my jsme zase měli špatné postavení, byli daleko od hráčů. Chceme se na to zaměřit, na jaře s útočnými rohy máme problémy, nejsme z nich ani dopředu moc nebezpeční. Je to velké téma, co intenzivně řešíme. Budeme rádi, aby nám to pomohlo.“

Půjde o velkou ztrátu, pokud nastoupíte bez Sora nebo Holeše?

„Určitě je to obrovská ztráta, ať by chyběl jeden, nebo druhý. Tomáš byl v Rotterdamu náš nejlepší, nejužitečnější hráč. Yira má velké rezervy, na kterých pracujeme, ale v rychlosti s míčem je neskutečně silný. Hodně to působí na soupeře, který pak mění svůj styl a vnímá jeho přednosti. Pokud jeden z nich nenastoupí, vzhledem k jejich typologii se těžko nahrazují. Zápasy v Evropě jsou nějak vedené, hodně náročné, aby to hráči svými schopnostmi zvládli. Pevně doufáme, že oba budou alespoň na nějakou část utkání k dispozici, jinak by to byl velký zásah.“

Očekáváte divokou přestřelku?

„Čistý čas evropských zápasů je třeba o osm minut vyšší než v lize. Tím je víc prostoru vstřelit branky. U defenzivních hráčů také víc pracuje velká únava. Když je zápas rozkouskovaný, obrana má víc sil. V poledních minutách zápasů v Evropě pracuje únava fakt hodně, proto padá dost branek. Hra má velký spád, narážíme na velice ofenzivní týmy. My zase dokážeme využít slabších stránek soupeře. Zápas je otevřený, oba týmy budou chtít, aby nenabídly soupeři vedoucí gól. Takže dobře bránily, hrály zodpovědně. Ale oba týmy mají v kádru takové hráče, že se stejně nechají strhnout. Začátek bude opatrnější, ale s velkým presinkem na obou stranách, z toho vzniknou zajímavé situace. Tým, který půjde do vedení, dostane obrovskou výhodu.“

Na penalty se při zápasech ze střídačky nedíváte. Budete sledovat případný penaltový rozstřel?

„Kluci penalty trénují průběžně, většinou je to ale i tak, že nám stálý exekutor, co proměňuje, pravidelně odchází. Pokud dojde na rozstřel, někam se zavřu a ostatní mi pak přijdou říct, jak to dopadlo. Pro diváky by to asi bylo super, ale já to zažít úplně nechci. Pokud bychom to na penalty zvládli, samozřejmě by to bylo hezký. Ale když se hráč šourá z půlky hřiště k puntíku a nevíte, v jakém rozpoložení, to nechci zažít. Raději budu, když se rozhodne kdo s koho, než aby došlo na penalty.“