Praha chce finále KL. Konkurence z celé Evropy, hrálo by se v Edenu

Praha by ráda v Edenu hostila finále Konferenční ligy • koláž iSport.cz

Radní hlavního města Prahy dnes souhlasili se žádostí Fotbalové asociace České republiky (FAČR) kandidovat na pořadatele finále fotbalové Evropské konferenční ligy v roce 2023. Magistrát vytvoří pracovní skupinu, která se okolnostmi pořadatelství bude zabývat. Novinářům to dnes řekl radní Vít Šimral (Piráti). O pořadatelství se Praha utká s Izraelem, Kyprem, Řeckem, Severním Irskem a Slovenskem. Pokud by česká metropole s kandidaturou uspěla, odehrál by se zápas na největším stadionu v zemi v Edenu.