Los Konferenční ligy ONLINE: Slavia a Sparta se dozví soupeře pro 2. předkolo

Losování, při němž budou oba pražské kluby nasazení, se tradičně uskuteční ve švýcarském Nyonu. Konferenční liga odstartuje ve 13:00, o hodinu dřív se losuje Liga mistrů, kde je v osudí Plzeň.

Výběr soupeřů pro Slavii a Spartu ve 2. předkole Evropské konferenční ligy se v úterý večer výrazně snížil, a to z 45 variant na pět. Pro Slavii by byl papírově nejtěžším protivníkem dánský Viborg, kde působí český reprezentant do 21 let Jan Žambůrek. Dalšími variantami jsou Saint Patrick’s Athletic a vítězové duelů Breidablik - Santa Coloma, Larne - St Joseph's a Tórshavn - Newtown.

Spartě hrozí papírově silnější soupeři. Letenští mohou dostat polskou Čenstochovou s českým kapitánem Tomášem Petráškem, Viking Stavanger, AIK Stockholm, Valmieru či vítěze souboje Panevežys - Milsami Orhei.

Slovácko se jako vítěz domácího poháru MOL Cupu z 3. předkola Evropské konferenční ligy posunulo do 3. předkola Evropské ligy díky umístění finalistů letošní Evropské ligy AS Řím a Feyenoordu Rotterdam v domácích soutěžích.

Český fotbal kvůli poklesu v žebříčku koeficientů přišel o jeden tým v pohárech, takže do předkol může nasadit jen čtyři místo dosavadních pěti zástupců.

Možní soupeři pro Slavii ve 2. předkole EKL:

Viborg (Dánsko)

Breidablik (Island)/Santa Coloma (Andorra)

Larne (Severní Irsko)/St. Joseph´s (Gibraltar)

Tórshavn (Faerské ostrovy)/Newtown (Wales)

St. Patrick´s Athletic (Irsko)

Možní soupeři pro Spartu ve 2. předkole EKL:

Viking Stavanger (Norsko)

AIK Stockholm (Švédsko)

Raków Czestochowa (Polsko)

Panevežys (Litva)/Milsami Orhei (Moldavsko)

Valmiera (Lotyšsko)