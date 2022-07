Vikingové bez kapitána! Střelec před Spartou prchá za penězi, fanoušci zuří

Na soupisce norského protivníka představoval největší nebezpečí. Podsaditý útočník, který góly střílí i skvěle chystá. Navíc mu nedělá problém fyzická hra a presink. Jenže na Letné si mohou alespoň trochu oddechnout: Veton Berisha do boje o Konferenční ligu nezasáhne, míří totiž ze Stavangeru do Hammarby.

Kapitán opouští loď jako poslední, ale to není případ od pobřeží Severního moře. Poslední dny se ve Stavangeru neřeší nic jiného, než zrada lídra.

A je citelně bolestivá. Veton Berisha od návratu do Vikingu v 68 zápasech nastřílel 51 branek. V minulém ročníku Eliteserien byl třetím nejlepším střelcem s 22 zásahy. Letos tomu není jinak - s osmi góly ve 12 utkáních atakuje přední příčky.

V červnu o něm uznávaný analytický server The Analyst napsal: „Stavanger = domov vikingského krále. V této sezoně si dost možná Berisha půjde pro korunu nejlepšího střelce.“

Opíral se přitom o datové poznatky. V lize mladší bratr Valona Berishy (bývalý hráč Salcburku či Lazia) vyslal nejvíce střel a nejčastěji ze všech mířil na branku. Ostatní hráče předčil o deset střeleckých pokusů a v některých případech vyprodukoval více střel než celá mužstva jako třeba Kristiansund BK. The Analyst rovněž připomněl, že kromě gólů umí Berisha i tvořit - pouze Jonathan Lindset do června vytvořil více šancí (28) z otevřené hry než právě opora Vikingu (21).

Sparťanskou defenzivu však neohrozí. Podle zpráv ze severu míří Berisha do švédského Hammarby. Za penězi, jak reportují norští novináři. A fanoušci jeho rozhodnutí těžce nesou. A to i přesto, že by klub měl za transfer inkasovat odstupné téměř 50 milionů korun. Někteří dokonce na sociálních sítí píší, že je to směšná suma a klub by měl Berishu prodat za minimálně jednou tolik.

„Je tu z toho velké rozezlení. Je to reprezentant, místní hvězda, kapitán a velká opora,“ popisuje dění ve Stavangeru redaktor Kjetil Flygind z tamního deníku Aftenblad. „Spousta fanoušků je na něho naštvaná, myslí si, že do Švédska jde hlavně kvůli penězům.“

Na odchodu? Norský reprezentant a kapitán soupeře Sparty pro boj o Konferenční ligu Veton Berisha se údajně chystá změnit klub







11 zobrazit galerii

Berisha se navíc dostal do sporu se sportovním ředitelem Vikingu Erikem Nevlandem. Hráčova strana tvrdí, že je otevřena nové smlouvě, ale klub není schopný splnit její požadavky. Viking se ale brání, že Berisha si schválně řekl o nesplnitelné podmínky, aby vedení nemohlo reagovat a bránit mu v odchodu do Švédska.

Poslední měsíc byl navíc norský reprezentant s albánskými kořeny mimo hru kvůli zranění. Den před odletem do Prahy sice lehce trénoval, ale jeho start byl s otazníky. Teď už je jisté, že kvůli přestupu v na Letné nenastoupí.

Berishova absence bude pro Viking velkou komplikací. V kádru trenéra Mortena Jensena totiž není adekvátní náhrada. Berisha byl přínosný nejen vynikající produktivitou, ale uměl i spoustu šancí vytvářet. Navíc skvěle pasoval do fyzicky náročného herního stylu: často vysoko a aktivně presoval soupeře a využíval své podsadité postavy.

„Upřímně říkám, že Viking za Berishu náhradu nemá,“ konstatuje Flygind. „V týmu jsou pouze fyzicky silný Kevin Kabran, Mai Traore a Daniel Karlsbakk, což je mladý kluk s velkým potenciálem.“ Dohromady však trojice v aktuálním ročníku nastřílela jen pět branek, tedy o tři méně než zvládl sám Berisha.

Očekává se, že v Praze norský celek vsadí na formaci 3-5-2 a v útoku by měli operovat talentovaný Karlsbakk a Zlatko Tripic. Zkušený Nor však od 22. května přes měsíc nehrál kvůli zranění a když se vrátil, po 17 minutách na trávníku obdržel červenou kartu. „Ale pokud je ve formě, vypadá solidně,“ poukazuje norský redaktor.

Kromě absence opory potká Viking další nepříjemnost - zatímco ve Stavangeru se nyní teploty jen lehce přehupují přes 20 stupňů, v české metropoli zavládla až tropická vedra. „Je u vás neskutečné horko, něco takového jsme fakt nečekali,“ směje se Flygind, který dorazil do Prahy s předstihem.

Veton Berisha v Eliteserien Góly 8 2. místo Asistence 5 1. místo Góly + asistence 13 1. místo Očekávané góly + asistence 10,34 1. místo Střely 42 1. místo Přesnost střelby na bránu 54,76 % 4. místo

Zdroj údajů v tabulce: Wyscout