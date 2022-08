Kam s Holešem? Neprozradím, culil se. Varianty obrany Slavie bez Santose

Víte už od trenéra, že se stoperovi vyhnete, Tomáši?

(úsměv) „Už jsme to řešili, ale nechci prozrazovat, uvidíme po předzápasovém tréninku. Po něm se dozvíme, jak přesně bude vypadat sestava na čtvrtek.“

Co říkáte na trávník, který na první pohled vypadá skoro jako umělka? Je to na lisovky?

„Tráva je zvláštní, už jsem na podobné hrál jednou na Kypru, hrál jsem tam tehdy v lisovkách. Určitě bude potřeba hodně vody, jinak hřiště bude velmi pomalé.“

Počítáte i s velkým horkem, které se během zápasu očekává?

„Počasí je podobné, jako jsme zažili na Gibraltaru. Je opravdu velké horko, výhoda je, že se bude hrát večer. Proti St Joseph’s slunko pražilo celé utkání, tady to snad bude lepší, výkop je později. Teplo je, jak jsem už řekl, bude to fyzicky náročné, ale věřím, že jsme na to připraveni.“

Jak vidíte šance na postup?

„Šance jsou na naší straně, máme náskok 2:0. Máme velkou výhodu, nechci to ale odhadovat na procenta, je potřeba toho ve čtvrtek využít a dokončit to.“

Panathinaikos - Slavia na O2 TV SPORT Studio k přímému přenosu začíná v 19:00 na O2 TV Sport a O2 TV Fotbal, moderátor David Sobišek přivítá experta Jakuba Podaného a brankáře Slavie Přemysla Kováře. Komentují Tomáš Radotínský a Václav Pilný, reportérkou přímo z Atén bude Denisa Doležalová.

Dalším aspektem bude bouřlivá kulisa, dá se na to připravit?

„Na to se moc připravit nedá. Ale zkusili jsme si takové zápasy v loňské sezoně, nabrali jsme zkušenosti. Když se dostaneme pod tlak a stadion začne bouřit, bude to pro nás těžší, bylo to tak třeba na Feyenoordu. Nesmíme soupeře do ničeho pustit a ani pak fanoušky do varu. Každý se na to ale musí připravit v hlavě sám.“

Kdo k Aihamu Ousouovi na stopera

Taras Kačaraba

Odhad: 60 %

Na utkání je fyzicky připravený, odehrál také celé nedělní ligové utkání se Zlínem (4:1). S Aihamem Ousouem nastupoval pravidelně zejména v podzimní části minulé sezony. Výhodou je, že by trenér Jindřich Trpišovský nemusel nabourávat složení středu zálohy, kde mu teď vypadlo několik variant včetně Lukáše Provoda. Řeší se nejistý start Petra Ševčíka.

Tomáš Holeš

Odhad: 35 %

Jeden z absolutně nejspolehlivějších hráčů současného kádru Slavie, kapitánský projev, opora. Jindřich Trpišovský ví, že když ho zatáhne do středu obrany, má vystaráno, ale zkomplikuje si skládání zálohy. Navíc se celkem dobře ví, že Holešovi to v obraně moc nevoní, mnohem radši hraje výš.

Christ Tiéhi

Odhad: 5 %

Nejkrajnější nouzovka, ale taky už si ji realizační tým vyzkoušel – v odvetě druhého předkola proti St Joseph’s. Po tomto utkání Jindřich Trpišovský přiznal, že v opravdu nejnutnějším případě lze o takové variantě uvažovat, když ale budou k dispozici jiná řešení, zvolí spíše ty. Tady se bude opravdu spíše vybírat z dvojice Kačaraba-Holeš.