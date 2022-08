ONLINE: Slovácko - AIK. Svědíkův tým jde za snem, Mihálik na hrotu

Ve hře je prémie v hodnotě 72 milionů korun! Fotbalisté Slovácka o ni v play off Konferenční ligy zabojují s AIK Stockholm. Moravský klub by se navíc po vyřazení švédského soupeře poprvé v historii probojoval do základní skupiny evropského poháru, což je velké lákadlo. Tým trenéra Martina Svědíka načne dvojutkání ve čtvrtek na domácím hřišti v Uherském Hradišti, kde se startuje v 19:00. Zápas sledujte ONLINE na webu iSport.cz!