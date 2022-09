Jak se „léčí“ Provod? Úlevy mizí, blíží se sto procentům. Na penaltu by šel

Lukáš Provod se už zapojil do letní přípravy • Michal Beránek / Sport

Minulou neděli odehrál na Slovácku kompletní porci minut ligového střetu. Ve čtvrtek poté v Sivasu naskočil do úvodního kola základní skupiny Konferenční ligy na druhý poločas. A zřejmě by šel na plac až později, kdyby Pražané hráli v lepším rozpoložení.

Provod je totiž klenot, mladý muž s potenciálem pro národní mužstvo (což už ukázal například gólem proti supersilné Belgii) i velký přestup.

Jeho zdraví však dostalo ránu, proto je aktuální opatrnost na místě. „Data už má na vysoké úrovni, ale v zápasech má problémy s bolestí, kterou musí překonat,“ popisuje Trpišovský. „Pořád je tam rozdíl. Tělo nereaguje na zápasy, na tu extrémní zátěž, jak jsem byl zvyklý, jak bych si představoval. Mám vždycky nějaké bolístky, což je pro mě těžké,“ doplňuje sám hráč.

Složité je to pro přemýšlivého borce především v jednom ohledu. Byl navyklý a nastavený tak, že si v tréninku přidával nad rámec týmového rozpisu. A teď najednou musí spíše ubrat, více odpočívat. „Je nutné přemýšlet. Jsem strašně rád, že komunikace s trenéry, realizačním týmem, fyzioterapeuty funguje výborně,“ děkuje.

V praxi se jeho „problém“ projevuje tak, že má volnější režim. Dva dny po zápase nejde do plného tréninku, naopak má úlevy, aby byl nachystán na utkání. „Když je hra, tak se neúčastním, jdu do posilovny na regenerační trénink nebo rovnou na lehátko,“ prozrazuje. „Ale myslím, že už se to lepší, že budu brzy připraven na sto procent.“

Je to tak, potvrzení by mělo přijít ve čtvrtek v podvečer. Provod bude podle všeho v sestavě při zápase s Ballkani, i když v neděli absolvoval sedmdesát sedm minut ligového střetu s Českými Budějovicemi.

Proti Kosovanům bude moci odčinit nedoraz z minulého utkání. Proti Sivassporu zahodil v poslední minutě pokutový kop, Slavia mohla v případě, že by proměnil, v Turecku vyhrát. „V kabině jsem se omluvil, už jsem to hodil za hlavu,“ ujišťuje. „Nevím, jestli budu příště na penaltu určený, ale pokud ano, budu si věřit,“ netají.

Šance třeba přijde už proti Ballkani.