Slavia zpět v Kluži: Masopustova rána i penalta. Suk na mě houkl, líčil Kolář

Čekání je u konce. Slavia Praha postupuje podruhé v historii do základní skupiny Ligy mistrů. Sešívaným se to povedlo po 12 letech • Michal Beránek / Sport

Lukáš Masopust oslavuje se svými spoluhráči trefu, kterou poslal Slavii do vedení 1:0 na hřišti rumunské Kluže v prvním zápase play off o Ligu mistrů • Twitter/slaviaofficial

PŘÍMO Z KLUŽE | V srdci Transylvánie ve městě Kluž se nachází speciální místo, kde to slávisté mají tuze rádi. Ba přímo milují. Není hezké, romantické, ani útulné. Přesto má stadion Constantina Radulesca pro „sešívané“ neopakovatelné kouzlo. Před třemi lety zde položili základ slavného postupu do Ligy mistrů. Vyhráli 1:0, stejně jako o týden později v Edenu. „Je to nezapomenutelné,“ vypálí trenér Jindřich Trpišovský. Kdyby si ve čtvrtek Slavia dala repete, výrazně by si pomohla v našlapané skupině Konferenční ligy.