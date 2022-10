Pochvala od vzoru Schmeichela: Říkal, že jsem si štěstí zasloužil, líčil Nguyen

Zachytal jste podobně skvěle jako na stadionu AIK Stockholm v play off o postup do skupiny Konferenční ligy. Souhlasíte?

„Těžko říct. Snažil jsem se podat maximální výkon. Je to o to lepší, že přispěl k vítězství. Byli jsme odměněni za poctivou práci.“

Všímal jste si, že likvidujete šance převážně alžírskému reprezentantovi Andymu Delortovi?

„To ne. Soustředil jsem se sám na sebe. Samozřejmě jsem se koukal, jestli je to pravák nebo levák. Jinak nic. Snažil jsem se být koncentrovaný celých devadesát minut. Po půlce jsme dali dva góly, takže jsme se očividně zlepšili.“

Jak vám je po takové výhře?

„První poločas nebyl úplně ideální. Ale nesložili jsme se a týmovým výkonem jsme si došli pro tři body. Štěstí musíte jít naproti a my jsme mu naproti šli. Konečně se přiklonilo k nám. Je to velká úleva. Na prázdném stadionu to bylo takové smutné, ale naši fanoušci byli slyšet.“

Konečně jste si zachytal proti vašemu idolu Schmeichelovi.

„Teď měl smůlu Kasper, prošlo mu to zdí. Jsem rád, že jsem si proti takovému gólmanovi mohl zachytat. Po zápase jsme si podali ruce. Popřál mi štěstí. Říkal, že jsem si to zasloužil.“

Překvapil vás Petr Reinberk vítězným gólem z trestného kopu?

„Ta situace byla spíš pro praváka. Nevím, kudy to prošlo. Štěstí bylo na naší straně.“

Jak vám bylo, když jste si dali vlastní gól. Už poněkolikáté jste si zavinili gól úplně sami.

„Soupeři taky dělají chyby. Ale my ještě nemáme tolik zkušeností a kvalitu, abychom je dokázali potrestat. Nejsme na úrovni, abychom potrestali každou maličkost.“