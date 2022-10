Svědík se těší na plný stadion: Všechny naše zápasy byly atraktivní

Možná půjde o domácí rozlučku s Konferenční ligou. Ale taky nemusí. Slovácko není lán cesty od postupu z nadupané skupiny D. Trenér Martin Svědík (48) se před čtvrtečním kruciálním střetem s 1. FC Köln těší na jiskřivou atmosféru. Tu minule v Nice kvůli trestu UEFA nezažil. A nepozná ji ani příště v Bělehradě na hřišti Partizanu. „Spíš si chci užít to, že bude ve čtvrtek plný stadion,“ vypíchl kouč českého zástupce.

Sestavu složí bez zraněného beka Petra Reinberka, který už si na podzim nezahraje. Další jobovky zatím Martin Svědík nemá, i proto vyhlíží první triumf na domácím stadionu v rámci skupiny. S Nice a Partizanem to o fous nevyšlo. „Všichni v kabině se chceme rozloučit s fanoušky vítězstvím. Musíme pro něj udělat maximum,“ burcoval.

V prvním vzájemném zápase v Kolíně nad Rýnem soupeř šetřil několik důležitých borců. Čekáte, že do odvety půjde silnější?

„Köln sestavu v Konferenční lize prostřídává, dává šanci i jiným hráčům. Chápu to. Nedávají nějaké soutěži prioritu. Věří, že mají natolik silný kádr, že i když změny udělají, kvalitu udrží.“

Dá se vyjít z jeho poslední porážky 0:5 v Mainzu, kdy byl v první půli vyloučen stoper Kylian?

„Myslím, že ne. Poměrně brzy přišlo vyloučení. Köln střídá lepší a horší zápasy. Jako my. Taky v lize kolikrát tápe. A když si vezmeme Nice, rovněž není tak vysoko jako v minulé sezoně. Ne každý zápas se vám při takovém programu povede. Není náročný jen pro nás.“

Myslíte, že se bundesligový sok za těch šest týdnů nějak zásadně změnil?

„Stejný trenér, stejné principy hry. Snažíte se odstraňovat chyby v zápasech, lepšit se. To bude stejné i u Kölnu.“

Čekáte podobně divoký duel jako v Německu (2:4)?

„Všechny naše zápasy byly atraktivní. V Kolíně jsme dostali v prvním poločase dva góly ze standardek a pak jsme hráli vabank. Vyrovnali jsme, bylo to nahoru dolů. Pro oko diváka pěkný fotbal. Náš problém i v lize je, že dostaneme gól z ničeho. Toho se musíme vyvarovat. Doufám, že nám naši skvělí fanoušci pomůžou k dobrému výkonu. Chci, aby lidi fotbal bavil, a když na něj přijdou, byl to pro ně svátek.“

V neděli vám bude na Spartě chybět Jan Kalabiška, který si nechal dát na konci utkání s Teplicemi zbytečnou čtvrtou žlutou kartu za zakopnutí míče. Naštvalo vás to?

„Je to mezi námi. Samozřejmě ho čeká nějaký postih. Jak říkal Michal Bílek o Mosquerovi. Je to zbytečná žlutá a oslabení. Kór když teď není k dispozici Rambo (Petr Reinberk). Chápu, že hráč může být v emocích. Ale taky si musí uvědomit, že oslabuje tým.“