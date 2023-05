Fousek o finále KL: Malý Eden odmítám. Zóny pro fanoušky bez lístků

Finále evropské „trojky“ v pořadí klubových pohárových soutěží je významnou fotbalovou i společenskou událostí. Eden, jehož kapacita pro souboj mezi West Hamem a Fiorentinou je určená na 18 000 diváků, je čtrnáct dní před výkopem vyprodaný. Pro fanoušky se chystají dvě fazóny, aby duel mohli sledovat i ti, co přiletí do Prahy bez lístků. „Věřím, že tohle není naše poslední pořadatelství,“ dodal Fousek.

Na jaké významné zápasy v Praze naváže finále Konferenční ligy?

„Z pohledu českého fotbalu jde o absolutní vrchol letošního roku. Dlouho jsme o jeho pořádání usilovali. Filozofie současného vedení FAČR je taková, že permanentně usiluje o to, aby přiváděla významné zahraniční akce do Prahy a celého Česka. Máme na co navazovat. V novodobé historii se v Praze odehrál Superpohár 2013 mezi Chelsea a Bayernem, v Česku bylo i mistrovství Evropy v kategorii U21 v roce 2015, které jsme shodou okolností se současným generálním sekretářem Michalem Valtrem pomáhali uspořádat jako šéfové organizačního výboru. Nesmíme opomenout ani mistrovství Evropy do 19 let žen.“

Proč jste se o pořadatelství takové akce ucházeli?

„Jde o součást naší zahraniční politiky, jak se profilujeme v rámci UEFA. Chceme sem neustále přivádět zahraniční akce. Jde o finále jedné ze tří hlavních mužských klubových soutěží, pak jsou možnosti pořádat mistrovství Evropy různých kategorií, o mistrovství Evropy žen do 19 let jsem už mluvil. Mimo fotbal jsou další možností i kongresy. Věřím, že tohle není naše poslední pořadatelství. V rámci FIFA jsou také další kategorie mistrovství světa, tam do budoucna budeme mířit.“

Co je pro takovou akci důležité?

„Chci především poděkovat Slavii. Bez stadionu, na kterém finále odehrajeme, bychom se o kandidaturu logicky nemohli ucházet, Slavia nám s Edenem vyšla vstříc. Druhé poděkování patří hlavnímu městu Praha, primátorovi Svobodovi a městským částem, které s námi na projektu spolupracují. Chtěl bych ocenit také celý personální tým, jenž se na akci podílí.“

Jak probíhala kandidatura?

„Dá se rozdělit na tři fáze. První je přípravná, kdy kandidaturu zpracováváte a usilujete o její co možná nejvyšší kvalitu. Po jejím podání nastává mezinárodní lobbing. Měli jsme sedm protikandidátů, jejichž okruh se postupně zužoval a nakonec jsme zvítězili s obrovským náskokem. Výkonný výbor UEFA naši kandidaturu zvolil hned v prvním kole. Třetí fází je samotná organizace. Finále Konferenční ligy je v Praze skoro určitě naposledy. V rámci UEFA probíhá neustálé zpřísňování nároků na kandidatury u Ligy mistrů, Evropské i Konferenční ligy. Kapacita stadionu pro příští finále (v Aténách) bude nepoměrně vyšší, než jaká je nyní u nás nebo jaká byla loni v Albánii.“

Právě nižší kapacita v Edenu se často zmiňuje mezi fanoušky v Anglii nebo Itálii, kteří na finále do Prahy přiletí a nemají šanci sehnat lístek. Není to argument pro stavbu většího Národního stadionu na Strahově?

„Tyhle dvě věci bych nepropojoval. Problematice využití Strahova se pravidelně věnujeme, ale není to předmětem této tiskové konference. Zaznamenal jsem určitou kritiku v zahraničních médiích, že se finále hraje na poměrně malém stadionu. To musím odmítnout.“

Proč?

„V Evropě je 55 členských asociací UEFA, dvě třetiny, možná dokonce tři čtvrtiny z nich nedisponují potřebnou infrastrukturou, aby se mohli do budoucna ucházet o podobné finále. Ve výkonném výboru UEFA představují asociaci střední velikosti, jsou tam mnohem menší země, které nemají zdaleka takový stadion, jako my. Okruh kandidátů, jací se mohou o podobné akce ucházet, se zužuje. UEFA musí hledat balanc mezi tím, aby se finále hrála jen v úzkém okruhu zemí, kde jsou stadiony s gigantickou kapacitou. Například evropský Superpohár se do roku 2013 hrál jen v Monaku, poté s jeho pořadatelstvím UEFA začala putovat. My jsme s Prahou byli první mimo Monako. Jde o nesmírně úspěšnou soutěž, která se hrála v celé řadě zemí jako Finsko a podobně. UEFA zde snížila kapacitu právě kvůli přijatelnosti pro víc zemí. Je potřeba nabídnout i tenhle pohled.“

Jaké další akce chcete v Česku pořádat?

„Když jste slyšeli počet televizních společností (na místě bude v Edenu přes 30 televizních společností, přenos bude vysílat 120 stanic), které přenáší finále Konferenční ligy, tak se vysílá prakticky do celého světa. To je fantastická propagace Česka, Prahy a celého českého fotbalu. Do budoucna určitě chceme pořádat akce sportovního charakteru. Neříkám, že půjde vždy o jedno utkání, zmiňoval jsem už turnaje úrovně mistrovství Evropy nižších kategorií nebo žen do devatenácti let. Pak jsou zde mimosportovní akce. Rád bych sem přivedl kongres UEFA, který v Česku dvacet let nebyl.“

Logicky vás těší, že ve finále jsou Fiorentina a West Ham, kde má Česko tři reprezentanty – Antonína Baráka, Vladimíra Coufala a Tomáše Součka.

„Je to častá otázka posledních dnů. Od čtvrtfinále se krystalizoval okruh týmů, co by se mohl probojovat do finále. Česká stopa v obou týmech je pochopitelně velkým lákadlem. Antonín Barák navíc v postupovém zápase (v semifinále proti Basileji) gólem rozhodl. Na druhé straně jsou kapitán reprezentace Tomáš Souček a Vláďa Coufal. Je to příjemné, česká stopa finále vždycky okoření. Když Konferenční liga vznikla, mluvilo se o ní jako o třetiřadé soutěži, novém poháru Intertoto a podobně. To jsou nesmysly. Tím, jaké v ní jsou týmy, třeba loňské finále mezi Rotterdamem a AS Řím potvrzuje, že je to životaschopná soutěž. Její čísla nebudou dosahovat úrovně Ligy mistrů nebo Evropské ligy, ale postupně se navyšuje její potenciál.“