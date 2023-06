Jarolím o nenominaci Baráka: Fotbal je pro něj vše. Přijde o finále v Edenu?

Barák v pátek vynechal kvůli zvýšené teplotě závěrečné ligové utkání Fiorentiny na hřišti Sassuola (3:1). Zatím není oficiální informace, zda s mužstvem přiletí v úterý do Prahy na finále Konferenční ligy.

Určitě se ho nebude týkat červnová evropské kvalifikace národního týmu proti Faerským Ostrovům a následná příprava proti Černé Hoře. Trenér Jaroslav Šilhavý zdůvodnil Barákovo opomenutí nevhodným chováním v týmu. „Ale byla by škoda, pokud by měl v nároďáku zavřené dveře,“ říká pro deník Sport a iSport.cz trenér Karel Jarolím.

Co říkáte na nenominaci Antonína Baráka?

„Pokud bych věděl, co se přesně přihodilo, jak se v týmu chová, jestli jako hvězda, která má své manýry a co se tam mohlo přihodit, že to nakonec dopadlo takhle… Je to složité komentovat. Za mě dostal šanci poprvé v nároďáku (15. listopadu 2016, příprava proti Dánsku). Vnímal jsem ho jako kluka, pro kterého je fotbal všechno, bezpochyby má kvality. Jsou tam i nedostatky, jaké člověk vidí. Ale v Itálii se mu povedlo už podruhé přestoupit, kvality potvrzuje. Netuším, co se mohlo tak zásadního stát, že to dopadlo takhle.“

Barák podle dostupných informací nesouhlasil s tím, jak se národní tým pod Šilhavým prezentuje a jakou má v týmu roli…

„Je to složité. Trenér by ho měl přesvědčit odbornými argumenty, proč se hraje takhle nebo jinak. Tak, aby to hráč pochopil, nejde jenom říct, budeš hrát tohle a tohle. Je to o komunikaci. Člověk by to měl posuzovat případ od případu. Zase to ale nemůže sklouznout k tomu, aby bylo na samotném hráči, že bude určovat, co a jak bude hrát.“

Jde o velkou ztrátu pro nároďák?

„Ukážou to až samotné zápasy. Rozumím tomu, že si trenéři nechtěli zadělat na problémy. Teď něco řešili s Tondou, pak by přibyli další hráči a neřešili by nic jiného. V takovém případě je rozhodně lepší upřednostnit fungování týmu.“

Jak vnímáte Baráka jako hráče?

„Je schopný se prosadit i v koncovce, bezpochyby je to na naše poměry kvalitní hráč. Také proto jsem mu v nároďáku dával šanci.“

Kde vidíte jeho hlavní klady a naopak nedostatky?

„Není to úplně dynamický typ, z jeho strany je to v jednom tempu. A klady? Pracovitý hráč, fotbal pro něj hodně znamená a je schopný se prosazovat v koncovce. Odmala šel za svým cílem.“

Zavřel si podle vás cestu do národního týmu?

„To nejde předvídat, záleží, jak si to v hlavě srovnají hráč i trenéři. Samozřejmě by to byla škoda, aby měl zavřené dveře.“