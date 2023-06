Soupeři Bohemians: Žlutá horda, která ponížila Mourinha. Zkouší i Čechy

A s trenérem Kjetilem Knutsenem dělají z týmu fungující mašinu, která ničí stereotypy o severském fotbalu založeném hlavně na síle a zkušenosti. Většina hráčů aktuálního kádru má pod pětadvacet let, třicátníky byste našli jen tři. A když někdo zazáří, má dveře do světa otevřené. Samozřejmě v případě výhodné nabídky.

Vyskautovat mladého hráče, levně ho přivést, rozvinout jeho talent a za podstatně větší sumu prodat. Spousta klubů by tak chtěla fungovat, ale málokterému se to podaří. „Jsme malý norský klub. Víme, že když nebudeme přemýšlet a dělat věci jinak než ostatní, těžko s nimi budeme soupeřit. Máme svou cestu. Používáme vlastní hlavu a nekopírujeme jiné. Nebudeme kupovat hráče za velké peníze,“ vysvětloval před dvěma lety sportovní manažer Havard Sakariassen.

Onu historku norští fanoušci datují do roku 1975 a zní tak šíleně, že by měla být pravdivá. Tehdejší ředitel klub Arnulf Bendixen měl být na domácím zápase naštvaný z malé podpory a sám hecoval k fandění. Od okolostojících si vyžádal taktovku, aby mohl dirigovat a dostal do ruky žlutý zubní kartáček. Opodál stál zástupce firmy, která tyto hygienické potřeby vyráběla a postaral se, aby měl ředitel na příštím zápase podstatně větší taktovku. A tak se na stadionu Aspmyra pro 8300 diváků od té doby objevuje spousta přerostlých žlutých zubních kartáčků.

Evropské poháry

Josému Mourinhovi zmrzl jeho samolibý úsměv a počasím to nebylo. Psal se říjen 2021, když slavný AS Řím odlétal z Bodö s ostudným výpraskem 1:6. Něco takového klub z věčného města ani jeho Special One manažer nikdy nezažili. Omluvou nebyla ani značně proházená sestavy Římanů, ve které nastoupili především hráči, kteří jindy vysedávali na lavičce. „Udělal jsem to s dobrým úmyslem: dát příležitost těm, co tvrdě pracují, a protočit tým na umělém trávníku v chladném počasí. Chtěl jsem, aby si ostatní hráči odpočinuli,“ odkryl svůj původní záměr Mourinho. Ten ale hrubě nevyšel. „Prohráli jsme s týmem, který v zápase prokázal větší kvalitu. Kdybych mohl hrát vždy se stejnou jedenáctkou, udělal bych to,“ litoval.

V té samé sezoně Bodö vyřadilo Celtic i AZ Alkmaar, až ve čtvrtfinále Konferenční ligy dostal Mourinho příležitost se pomstít. V minulé sezoně Žlutá horda ve skupině Evropské ligy trápila pozdější vítěze z Arsenalu, ze třetího místa šla do play-off konferenční ligy, kde vypadla s Lechem Poznaň.