Veselý plánuje změny: Každá důvěra má expirační dobu. Cíl je vítězství

Cítíte v kabině odhodlání? Po výsledku 0:3 se může motivovat těžko?

„Těžko říct, jaká je realita. Před prvním zápasem jsem také cítil odhodlání a pak mi to v první půli přišlo ne odhodlané, ale bojácné. Ale mužstvo za tu dobu znám a kluci jsou napružení, nepřispěl k tomu ani zápas s Teplicemi, takže v kabině je pracovní atmosféra, abychom sami sobě dokázali, že umíme hrát vyrovnanou partii.“

Výkonově i výsledkově se příliš nepovedly ani Teplice. Nemůže to být třeba začátkem sezony, že forma některých hráčů a sehranost není ideální?

„Nemyslím si, že proti Teplicím by to bylo herně nepovedené. Dostali jsme ze dvou šancí dva góly. Tím neříkám, že by výkon byl herně v pořádku, ale nešlo o zápas, který bychom měli prohrát. Hráči ode mě slyšeli, že dva tři, kteří byli v loňské sezoně nosní, nemají sportovní formu, to je realita. Snažíme se je držet, ale nějaké změny nastanou, s Bodö i v Liberci. Netajím se tím, že rád dávám hráčům důvěru, ale každá důvěra má expirační dobu. A když výkony opakovaně nejsou kvalitní, je třeba dát příležitost jiným hráčům. Nemyslím si, že kdokoli z hráčů se na zápas s Teplicemi vykašlal, jen se některým nedaří. Jde ale o úvodu sezony a nesmíme panikařit, musíme pracovat, dojet těchto složitých čtrnáct dní. A jen nemoudrý se z nich nepoučí.“

V Bodö jste chtěl vnutit soupeři svůj styl, budete mít stejný cíl i pro odvetu?

„Nějaké změny určitě budou. Ať už v základní sestavě nebo v herním konceptu. Ale určitě to nebude žádný hurá fotbal, musíme respektovat kvalitu soupeře. Nemůžeme hru od první minuty otevřít a dostat dva góly z brejku, aby bylo po zápase. Budeme chtít vstoupit pracovitě, trpělivě a půjdeme za první brankou. Ale na nějaké harakiri bude čas, k úvodu musíme přistoupit seriózně a vycházet z kvalitní defenzivy. Ta musí být podpořená i dobrou činností s míčem po zisku, musíme být nebezpečnější a dostávat se do nebezpečných situací. Návod nám dal druhý poločas i Tromsö, ale především půjde o naší herní odvahu a kázeň. Nějaký jednotlivec bude muset udělat něco nadstandardního. Dobrý týmový výkon musí být podpořený čtyřmi pěti kvalitními individualitami.

Jaké jste si vzal největší ponaučení z prvního zápasu, protože tři inkasované branky jsou dost?

„To jsou. Dvě byly v závěru poločasů, další po výkopu gólmana, byly tam i hloupé ztráty. Ať si myslí každý, co chce, tak v Bodö jsme v prvním poločase bránili dobře. Neříkám, že nás soupeř nepřehrával, ale měl jen dvě vyložené šance. Paradoxně jsme ve druhém poločase hráli líp dopředu, ale hůř jsme bránili, z toho jsme si něco vzali a budeme reagovat. Největší poučení, co do hráčů hustím, je odvaha hrát s míčem. Dokázali jsme domácím čelit, získat míče, ale pak nám odešla přechodová fáze. Byli jsme nepřesní, bázliví, byly to spíš odkopy. Když jsme něco vyřešili jen trošku správně, šel Matoušek sám na bránu. Pak ve druhém poločase jsme si vytvořili tři velké šance. Mrzí mě, že jsme tam nevstřelili branku, protože by nám dala větší šance. Ale to je pryč.“

Jak složité je dostat do hráčů odvahu a sebevědomí po dvou porážkách?

„Snažíme se. Spolupracujeme už dlouho a já nebudu nikoho zatracovat. Po dvou porážkách nepřestanu věřit tomuhle týmu a hráčům. I ti, kterým se nedaří, mají mou podporu, protože za měsíc může být vše jinak. Snažím se je podpořit, aby neztráceli naději v sebe. Třeba nenastoupí, ale je potřeba, aby na sobě dál pracovali. Důležité ji i to, že se hraje znovu. Někdy je po porážce lepší hned hrát a mít možnost ji odčinit, proto jsou nejhorší prohry před reprepauzou, kdy se v tom 14 dní hnípete.

Pro Nory to taky nemusí být jednoduchý zápas. Vyhráli 3:0, za sebou prohru… Jaké máte znalosti, jak Bodö hraje venku?

„Ať si pustíte jakýkoli jejich zápas, hrají dost podobně. Netají se, že mají schéma, kterému věří. Sami říkají, že si chodí zápas spíš užít. Jsem sám zvědavý, jak k tomu přistoupí. Kjetil Knutsen je známý, že moc nemění sestavu, v posledním zápase bylo vidět, že toho mají plné zuby. Ale osm nosných hráčů hraje pořád. A venku často v Evropě prohrávají. V Poznani, v Záhřebu 4:1… Takže se může stát cokoli, ale myslím si, že relevantní cíl je v utkání zvítězit. I ve druhém poločase v Bodö byly momenty, kdy jsme branku mohli a měli vstřelit, to nám vzalo naději do odvety.

Asi ani z Chrudimi ani z Bohemky nemáte zkušenost, že by vašemu týmu fandilo tolik lidí. Jak se těšíte?

„Už jsme to zažili a máme dobrou průpravu. Vloni jsme hráli dvakrát na Letné, vždycky bylo plno, to samé na Slavii. Možná to bude nové pro fandy Bohemky, protože to za poslední dobu bude největší návštěva na domácí zápas. Je prodaných asi 11 tisíc lístků, může tu být klidně i 13 tisíc lidí.

Máte pro fanoušky nějaký vzkaz?

„Chtěl bych poděkovat hlavně těm, kteří vážili cestu do Bodö, měli jsme od nich neuvěřitelnou podporu. Vážím si jejich reakce po zápase, ať už děkovačky na hřišti nebo na letišti. Bohemka je specifická a fanoušci jsou ještě specifičtější, v českém prostředí nemá jejich věrnost obdoby. Ocenili ji i Norové. A děkuju, že koupili lístky i na tenhle zápas. Sice nastal výsledek, který jsme si nepřáli, ale věřím, že zítra na Letné utkání vyhrajeme. Nechci vyhlašovat plamenné řeči o otáčení, stát se může cokoli, ale hlavně se soustředíme, abychom utkání vyhráli. Prvotní cíl je vyhrát první poločas a uvidíme, co se se zápasem dá dělat.“