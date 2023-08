Letná na zeleno. Bohemians čekají davy, Evropa jako výzva k rekonstrukci

Na první pohled jasný výsledek a třígólová ztráta z prvního zápasu? Nevadí. Ve středu v poledne atakoval počet prodaných vstupenek na odvetu mezi Bohemians a Bodö/Glimt hranici 11 tisíc. Ve čtvrtek se v symbolických 19:05 dá na Letné čekat klidně i dvojnásobek kapacity Ďolíčku.

Epet Arena se během týdne částečně přebarvuje na zeleno. Do barvy aktuálního pronajímatele i soutěže, do které se v loňské sezoně probojoval. Pohled z hlavní tribuny na hřiště zkrášluje klokan a znaky jsou vidět i u stánku pro fanshop nebo na press centru. Fanoušci zase řeší, která část stadionu bude během odvety nejhlučnější. Kotel má být pod střechou jižní tribuny, té směrem do ulice Milady Horákové.

Ohledně pořadatelství zápasu mělo vedení Bohemians velké dilema. Pohledem emocí si Ďolíček aspoň jeden evropský zápas zasloužil, ředitel klubu Darek Jakubowicz dokonce chátrající ikonu Vršovic v prvních materiálech nahlásil coby domácí stadion.

„Ďolíček by zasloužil druhé předkolo odehrát tady, aby si to generace, které si to nikdy nezažily, vyzkoušely aspoň jednou,“ zasnil se. Vše ale vyřešila návštěva delegáta UEFA, který měl desítky připomínek, spoustu z nich velmi těžko řešitelných.

Přišel čas pro racionálnější plán B – dohodu se Spartou. Slavia o pronájmu Edenu odmítla jednat s odvoláním na stav nového trávníku, na Letné byli vstřícnější. Pronájem na jeden zápas a dění okolo něj vyjde zelenobílé podle informací Sportu na 1,3 – 1,5 milionu korun.

Sen o evropských pohárech v Ďolíčku se tak minimálně v aktuální sezoně nenaplní a Bohemians musí dál čekat na slibované konkrétní kroky ze strany vlastníka stadionu, tedy pražského magistrátu.

Anketa Postoupí Bohemians do základní skupiny Konferenční ligy? ANO NE

„Je to škoda, ale zároveň důkaz, že si Ďolíček rekonstrukci zaslouží, ať už díky sportovnímu úspěchu v minulé sezoně nebo velkému zájmu o zápas s Bodö,“ říká Martin Kurka, který má komunikaci mezi klubem a vlastníkem stadionu na starosti. Nedělní utkání s Teplicemi sledovalo ve Vršovicích téměř šest tisíc fanoušků, evropský předprodej ukazuje, že potenciál je ještě výrazně vyšší.

Pokud Bohemians chtějí přes norské vicemistry, kteří v rozehrané skandinávské sezoně směřují k titulu, přejít, musí se pokusit o zázrak. Třígólové manko zpoza polárního kruhu příliš šancí nedává, Pražany může mrzet hlavně žlutočerné razítko v nastavení. Ve čtvrtek večer je potřeba hlavně vyvarovat se hloupých ztrát, nepouštět Nory do bleskových a těžko bránitelných kombinací po zemi a hlavně střílet góly, tedy zlepšit kooperaci útočného trojzubce, který jak v Norsku, tak proti Teplicím ve složení Matoušek, Puškáč, Prekop působil všelijak, ale ne jednotně a nebezpečně.

Norové jsou v pohodlnější pozici. Přestože o víkendu v norské lize překvapivě prohráli s Tromsö 0:2, v Praze mají bezpečný náskok a mohou vyhlížet lepšího z dvojice Kalmar – Pjunik Jerevan. Na Letné si ve středu před polednem poprvé zatrénovali a postupně je přilétají podpořit přibližně tři stovky fanoušků.