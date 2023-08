Plzeň čeká v Kosovu těžká hra o Evropu. A také trochu o Koubka...

Viktoria nezvládla zápasy v Teplicích (0:1), doma s Dritou (0:0) a naposledy doma s Hradcem (1:1). Nepříjemná klopýtnutí zakryla povedenou přípravu, kde naopak sázela branky ve velkém a ani jednou neprohrála. Není na co čekat, na horké balkánské půdě už musí Plzeň ukázat kvality a postoupit.

„Jsme připraveni, kondiční i zdravotní stav hráčů je velice dobrý. Slovo strach ve fotbale nepoužíváme. Respekt a pokora k soupeři ano, ale strach ne,“ zdůraznil včera plzeňský kouč Miroslav Koubek. „Po solidním herním výkonu a střeleckém zaváhání doma jsme si situaci zkomplikovali. Čeká nás nepříjemný soupeř, ale víme, že máme kvalitu a vysoké herní předpoklady zápas zvládnout.“

Pro českého favorita hovoří zkušenosti a čísla. V předkolech evropských pohárů Plzeň posledních sedm utkání neprohrála, naopak pětkrát zvítězila. Před rokem se senzačně prokousala přes tři předkola až do hlavní fáze Ligy mistrů, což klub zachránilo před hrozícím krachem. Většina členů kádru si loňské úspěchy dobře pamatuje, jenže aktuální rozpoložení je zcela jiné – pod novým koučem se mužstvo v ostrých zápasech zatím trápí a nervozita roste.

„Úspěch ve fotbale vždycky vede přes aktivní hru. Ale z taktického pohledu je třeba mít věci vyvážené. Pokud směřujete někam, že budeme hrát způsobem, co nám není vlastní, to určitě ne. Chceme být útoční, aktivní, být na míči. Věřím, že se nám konečně podaří zlepšit produktivitu, chceme soupeře zdolat. Ale doma jsme si situaci zkomplikovali, to je jasné,“ dodal Koubek.

Situace Plzně je daná. Už si nesmí dovolit žádné klopýtání, vyčkávání s nulovou ofenzivou. Zkrátka za každou cenu postoupit. Úkol potřebuje splnit i Koubek. Překlenovací kouč, jak sám sebe nazval, je po třech zápasech bez výhry pod nepříjemným tlakem. Potřebuje trefit sestavu, uspět a uklidnit i nové zahraniční majitele. Stejně tak Adolfa Šádka, který s mizernými výsledky nemá velkou trpělivost.

Pravděpodobná sestava Plzně Staněk - Řezník, Hejda, Hranáč, Jemelka - Bucha, Kalvach, Sýkora - Vydra, Chorý, Kopic.

V případě brzkého krachu v Evropě nelze vyloučit ani změny v trenérském úseku. V dlouhodobém plánu švýcarsko-rakouského konsorcia je do Viktorie přivést zahraničního trenéra, který by realizoval další rozvoj klubu. Zcela jistě by přišlo na řadu zužování kádru, klidně o pět, šest hráčů. Udržet se v Evropě a zabránit čistce v kabině znamená pro mužstvo další extra motivaci, pokud si hráči chtějí ponechat jistotu práce v elitním českém klubu.

Plzeň v minulosti podobně ošemetný zápas zvládla – před sedmi lety, na podzim 2016 pod Romanem Pivarníkem, letěla na odvetu do Karabachu, v zádech měla stejný výsledek 0:0. V případě postupu hrála o play off o Ligy mistrů a zajistila si evropský podzim s tučnými příjmy. V opačném případě, bez financí od UEFA, hrozila hned zkraje sezony varianta utahování opasků a výrazného krácení rozpočtu. Z aktivních hráčů sehrál kruciální duel kapitán Lukáš Hejda, v brance stál dnešní kouč gólmanů Matúš Kozáčik. Pod hrotem operoval i současný sportovní ředitel Daniel Kolář.

V náročných podmínkách se Viktoria pekla pod nátlakem domácích borců. Od 28. minuty prohrávala 0:1, čelila obřím šancím a nebyla schopná si kloudně přihrát balon. Šlo tehdy o jedno z nejhorších vystoupení týmu na evropské scéně. Západočeši však měli kliku – všechny domácí tutovky před třicetitisícovým kotlem přežili, pět minut před koncem srovnal střídající Michael Krmenčík, trefil remízu 1:1 a kýžený postup. „To bylo obrovské štěstí, přežili jsme čtyři, pět tutovek domácích. Ale Drita nedosahuje úrovně Karabachu. Plzeň má daleko větší kvalitu, musí to potvrdit na hřišti, jinak je to špatně,“ zdůraznil David Limberský, přímý aktér tehdejšího utkání.

Aktuální Plzeň nepřiletěla do Prištiny v ideálním rozpoložení. V součtu s minulou sezonou vyhrála jediný z posledních deseti soutěžních zápasů, nepříjemná šňůra se logicky propisuje i do hlav hráčů. Právě myšlenky na negativní bilanci musí Hejda a spol. zahnat do kouta, splnit úkol a postoupit.

Mužstvo čeká nepřátelsky laděný národní stadion v Prištině s kapacitou necelých 14 tisíc diváků. Loni tam Slavia nad mistrovským Balkani vyhrála ve skupině Konferenční ligy 1:0, v roce 2019 na stejném místě česká reprezentace podlehla domácímu Kosovu 1:2 v kvalifikaci o EURO.

Drita kvůli předpisům UEFA nenastoupí ve svém domovském stánku Gjilan City Stadium, ale i tak se dá čekat plný dům a bouřlivá atmosféra. „Zájem je extrémní. Nemohu mluvit v číslech, ale stoprocentně bude vyprodáno,“ řekl pro kosovský deník GazetaBlic Sport sportovní ředitel Drity Valon Zymberi. Pro zajímavost – vstupenky na utkání šly koupit velmi lacino - v rozmezí tři až sedm euro (72 – 168 korun), VIP místo vyjde na 25 eur (600 korun).

Tři úkoly pro Plzeň

PRODUKTIVITA

Bez práce nejsou koláče, bez gólů nejsou postupové prémie. Jeden gól ve třech zápasech je slabota, uvědomují si to všichni hráči. V Kosově je třeba zachovat chladnou hlavu a trefovat bránu.

ZVLÁDNOUT ATMOSFÉRU

Národní stadion v Kosovu vyprodá necelých 14 tisíc fanatických fanoušků. Plzeň čeká peklíčko, od prvních minut extrémně nepříjemné prostředí. Důležitý bude začátek, ideálně jít brzy do vedení.

NEBÁT SE A ZRYCHLIT

Recept nespočívá v úporném bránění, ale odvaze dopředu. Plzeň má kvalitnější hráče, kteří se umí prosadit. Hra musí být svižnější, rychlejší. Takže nezalézat, ale hrát kolmo k bráně a ve zdravé míře riskovat.