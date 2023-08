Bez Rusů bych v Plzni nehrál, říká spolumajitel Tobolu. V akci prý i Fiala

Tobol Kostanaj přiletěl v úterý k odvetě play off o postup do skupiny Evropské konferenční ligy v Plzni bez ruských fotbalistů a běloruského hráče, které má v kádru. Kazachstánský klub se je podle vyjádření spolumajitele Tobolu Alimžana Kaldijarova snaží do Česka dostat jinou cestou. Pokud ve čtvrtek nebudou moct hrát, je možné, že Tobol nenastoupí, uvedl Kaldijarov na instagramu. Plzeň se k situaci nechce vyjadřovat, podle Deníku se do celé věci vložil český premiér Petr Fiala, jenž měl hráčům přislíbit výjimku.