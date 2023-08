Šťastný Chorý: Trenéra zkasíruju, teď může v klidu spát. Oslavy nebudou

Jak se rodil postup?

„Začátek nebyl jednoduchý, z naší strany to bylo malinko nervózní. Ale pak jsme se do toho dostali a soupeře téměř k ničemu nepustili. Zápas jsme měli pod kontrolou, povzbudila nás vstřelená branka ze standardky. Pak se ve druhé půli trefil ještě Rafa (Durosinmi) a bylo prakticky po zápase.“

Kam tenhle úspěch řadíte?

„Účast v evropských pohárech je pro každého hráče splněný sen, každý chce hrát Evropu. Hrál jsem s Plzní dvakrát Ligu mistrů, tohle řadím asi na třetí místo. V hlavě jsem trošku měl, jak jsme nepostoupili dva roky zpátky v Sofii. Doma jsme vyhráli dva nula, ale v Sofii to v odvetě bohužel nezvládli. Na tohle jsem trošku myslel jen včera večer, dnes už se koncentroval jen na tenhle zápas. Jsem moc rád za tým i za sebe, že to vyšlo.“

Pomohl vám ke gólu skvělý centr Lukáše Kalvacha?

„Kalvy je náš pilíř. Bez něj by to nebylo ono, je to jasný exekutor standardek, důležitý hráč do defenzivy i ofenzivy. Mohli jsme se o jeho centry opřít, já tam měl i další situace, kdy centroval Cadu, ale skočil mi tam Rafi. Mohlo to být rozhodnuté dřív, ale zase jsme to zdramatizovali. (úsměv). Říkám to často, ale dneska nad námi byla zase ta pověstná hvězda, proletěla tady a my jsme proletěli do Konferenční ligy.“

Ukázala se vnitřní síla týmu, když jste zvládli tři předkola?

„V tomhle musíte mít také trošku štěstí na los, což jsme měli. Každý zápas jsem vedle sebe viděl na hřišti frajera, co postup chtěl dotáhnout, za to jsem opravdu šťastný. Jakmile jsme dneska nastoupili a šli do vedení na jedna nula, nepochyboval jsem o tom, že nepostoupíme. Také o poločase jsme byli hodně v klidu, pomohli jsme si, v šatně si řekli, jak chceme hrát dál. Dali jsme pak druhý gól a bylo po zápase.“

Dovolí vám trenér Koubek před nedělním zápasem s Bohemkou alespoň malé oslavy?

„Je vidět, že v tomhle pana Koubka ještě neznáte, ten by před námi asi rychle schoval i tyhle pepsiny (koukne před sebe na stůl). Žádné oslavy bohužel nebudou, schováme si to na jindy. Uvidíme v neděli po zápase, snad to zvládneme vítězně, v pondělí dostaneme volno a s klukama budeme moct trošku posedět.“

Máte radost i za trenéra, který v pátek slaví narozeniny?

„V první řadě to asi nebude mít zadarmo, jsem pokladník a trošku ho zkásnu (smích). Snad nám přinese do kabiny nějaké občerstvení. Byla na něm vidět obrovská radost, úleva, spadlo to z něho. Věděli jsme, že ho to trošku straší (vyřazení s Maccabi). Věděli jsme, že na zápas dává velký zřetel. Každý detail jsme na videu i na hřišti rozebírali dlouho, na taktice si opravdu dal záležet. Teď sedí v trenérské kanceláři a asi si nedává vodu. (úsměv) Jsem za něj rád, je to pro něj úspěch. Maccabi pro něj byla noční můra, s tímhle bude v klidu spát.“