KL: Slovan vyhrál na Faerech a slaví postup, ostuda pro Fenerbahce

Fotbalisté Dinama Záhřeb v Evropské konferenční lize zvítězili na hřišti Astany 2:0 a přiblížili se postupu ze skupiny C, jejímž jistým vítězem byla už po čtyřech kolech Viktoria Plzeň. Záložník Erik Daniel skóroval v dresu Trnavy do sítě Ludogorce, ale prohře 1:2 nezabránil. Fiorentina s Antonínem Barákem v základní sestavě si zajistila postup do jarní části po výhře 2:1 nad Genkem.