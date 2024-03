Plzeň - Servette Ženeva v TV: kde sledovat Konferenční ligu živě?

Vše o utkání Viktoria Plzeň - Servette Ženeva Datum a čas: čtvrtek 14. března, 18:45

Místo konání: Doosan Aréna, Plzeň

Fáze: osmifinále, Konferenční liga

Rozhodčí: William Collum (Sko.)

TV přenos: Sport 2

První zápas: Servette Ženeva - Viktoria Plzeň 0:0

Kde sledovat Viktoria Plzeň - Servette Ženeva v TV?

Přímý přenos utkání Plzně v osmifinále Konferenční ligy proti Ženevě vysílá stanice Sport 2. Předzápasové studio začíná v 18 hodin.

Jak naladit Sport 2?

Jaké zápasy z EL a KL se vysílají v Česku?

Plzeň v evropských pohárech 2023/24

Plzeň úspěšně vstoupila do probíhající sezony evropských pohárů, když po domácí remíze vyhrála na půdě kosovské Drity 2:1 a zajistila si postup do další fáze, ve které zvládla bez problémů obě utkání s maltskou Gzirou United a následně i s kazašským Tobolem Kostanaj, přes který postoupila do skupinové fázi Konferenční ligy. Skupinu C pak ovládla bez ztráty jediného bodu a zajistila si přímý postup do jarní fáze soutěže.

Soutěž Fáze Zápasy Konferenční liga 2. předkolo 1. zápas: Plzeň - Drita 0:0

2. zápas: Drita - Plzeň 1:2 Konferenční liga 3. předkolo 1. zápas: Plzeň - Gzira 4:0

2. zápas: Gzira - Plzeň 0:2 Konferenční liga 4. předkolo 1. zápas: Tobol – Plzeň 1:2

2. zápas: Plzeň – Tobol 3:0 Konferenční liga skupina C 1. zápas: Plzeň - Ballkani 1:0

2. zápas: Astana - Plzeň 1:2

3. zápas: Dinamo Z. - Plzeň 0:1

4. zápas: Plzeň - Dinamo Z. 1:0

5. zápas: Ballkani - Plzeň 0:1

6. zápas: Plzeň - Astana 3:0 osmifinále 1. zápas: Servette - Plzeň 0:0

2. zápas: Plzeň - Servette (14. 3., 18:45)

České týmy v evropských pohárech 2023/24

Po vypadnutí Bohemians 1905 ve 2. předkole Konferenční ligy s norským Bodö/Glimt si účast ve skupinové fázi evropských pohárů zajistila obě pražská S, které čeká jarní část Evropské ligy. Fotbalisté Plzně si postoupili do osmifinále Konferenční ligu.