Hrdina Jedlička! Rozebral penaltové drama: Doteď jsem jich dvacet nechytil

Je to váš životní večer?

„Fotbalově určitě, ale zažil jsem narození dcery, takže to je samozřejmě víc. Tohle byl můj největší dvojzápas kariéry. Jsem rád, že jsem si přenesl pohodu z ligy.“

Penalty se kopaly na straně plzeňského kotle. Bylo složité se koncentrovat?

„Nevnímal jsem to. Byl jsem uzavřený ve svojí bublině a soustředil jsem se na sebe.“

Pak velkolepá děkovačka. Fanoušci dali jasně najevo, že jste hrdina utkání.

„Oslavy jsem si užil, je to něco krásného slavit s vyprodanou arénou, když celý stadion vyvolává vaše jméno. Snil jsem o tom, že si tady jednou zachytám takhle velké zápasy. Je to nějaká motivace, abychom takhle pokračovali. Teď nás čeká Jablonec, takže jedeme dál.“

Jak vás napadlo při té první penaltě zůstat stát na středu?

„On nekoukal nikam do strany. Díval se jen na střed, tak jsem to risknul. Ten hráč se nějak chová, krokuje si to a podobně. Je to ale hodně o štěstí.“

V poslední minutě základní hrací doby jste vytáhl zákrok večera. Jak těžké to bylo?

„Útočník hlavičkoval po centru a letělo to na kasu. Přesně tyto situace trénujeme s Matúšem Kozáčikem, takže ta ruka jen vyletěla. V té rychlosti si to ani neuvědomíte. Hlavně, že jsem pomohl týmu.“

Byl to složitý zápas v tom, že když už na vás něco šlo, byly to složité střely?

„V první půli tam byla střela k tyči, kterou jsem se chytil. Cítím se v poslední době skvěle. Soustředil jsem se na věci, které musím řešit. Už něco odchytáno mám, takže jsem byl na podobný průběh připravený.“

Jak jste na tom vůbec v kariéře s penaltami?

„Na Slovensku jsem jednou chytil tři za sebou asi před čtyřmi lety, ale od té doby jsem jich dodneška asi dvacet nechytil. Teď mám asi zase vybráno.“

Trénoval jste nějak pokutové kopy?

„Kluci ráno na tréninku měli penalty, ale já se jich neúčastnil, soustředil jsem se už na sebe.“

Jde o korunování výzvy nahradit Jindřicha Staňka?

„Když tady chytal čtyři roky, vyšvihl se do reprezentace. Je to pochopitelně těžké přijít a navázat na něj. Já ale věděl, že když budu makat a brát fotbal stoprocentně vážně, tak se mi to vrátí. Nebýt Bohemky, tak tady teď nestojím. Hodně mi hostování tam pomohlo. Potřeboval jsem se totiž obouchat v lize. Současnost si užívám.“