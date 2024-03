Koubkova nová Plzeň. Cesta přes letní kotrmelce i změny. Teď na Baráka

Cesta k podobě mladé, hladové a pohárově úspěšné Viktorie se nerodila lehce. Ani trenér Miroslav Koubek v létě neplánoval tak razantní obměnu. Rychle poznal, že jde o nevyhnutelný proces a teď sklízí úspěchy. Plzeň se těší na historické čtvrtfinále Konferenční ligy s Fiorentinou, která na jaře v Praze prohrála finále s West Hamem. Antonín Barák, jenž se vrací do národního týmu, se znovu chystá na výjezd do Česka. Čím si Plzeň prošla, aby dosáhla na historický úspěch?

Podívejte se na základ Viktorie pro první ligové kolo v Teplicích. V obraně Řezník, Hejda, Jemelka a Sýkora, v záloze Květ, Vlkanova. Celkem šest hráčů kolem třicítky. Když se přesuneme do čtvrteční postupové odvety se Servette, tak v základu zůstali pouze tři stejní hráči (Jemelka, Kalvach, Kopic).

Po letním nástupu Miroslav Koubek plánoval sázet spíš na zkušené borce ošlehané reprezentací nebo Ligou mistrů. Na soustředění v Rakousku bylo znát, jakou sestavu si chystá pro náročnou evropskou kvalifikaci a vstup do ligy. Většinu přípravy absolvoval se čtyřmi obránci vzadu, zkoušel úplně jiné taktické vzorce, než jaké praktikuje aktuální Plzeň.

Jenže po rozpačitém startu si uvědomil, že Viktorii musí na hřišti rychle změnit. Prakticky od základů – personálně i systémově. Začala velmi rychlá přeměna, ze které vycházejí současné úspěchy. Postupně se klíčovými hráči stali Hranáč, Dweh, Šulc, Cadu, na podzim válel Jirka. Nikdo z nich v původních Koubkových plánech nefiguroval vysoko.

V zimě přibyli střeďáci Červ s Valentou. Všechno dynamičtí, mladí hráči hladoví nakročit do velkých kariér. Mužstvo se vypořádalo i s odchodem gólmanské jedničky Jindřicha Staňka – na podzim zaskakoval Viktor Baier, životní výkon proti Servette vyšvihl Martin Jedlička.

Zejména kvůli němu dosáhla Plzeň na svůj historický úspěch – postup do čtvrtfinále Konferenční ligy. Los týmu přisoudil Fiorentinu, loňského finalistu, jemuž mezi osmičku pomohl gólem český navrátilec do národního týmu Antonín Barák.

„Čeká nás zkušený tým, co se pravidelně pohybuje v italské lize na příčkách zajišťující evropské poháry. Jde o klub z top pěti lig v Evropě. Víme, kdo vstupuje do dvojzápasu jako favorit,“ pověděl po pátečním losu v Nyonu asistent trenéra Marek Bakoš.

Fiorentina je aktuálně v lize na osmé příčce a nemá ideální formu. Od ledna vyhrála pouze třikrát. Do čtvrtfinále prošla těsně přes izraelské Maccabi Haifa. V domácí odvetě stačila „fialkám“ remíza 1:1, skóre otevřel český záložník Antonín Barák.

„Přál jsem si Bruggy, ale soupeř je to velký, atraktivní, takže super. Těším se, bude to těžký zápas, ale věřím, že to může dopadnout dobře,“ řekl čerstvý reprezentant Pavel Šulc. „Itálie za mě krásná, těšíme se na to celá kabina, celá Plzeň, takže super. Lepší je začínat venku a doma to dotáhnout, teď to bude naopak. Naženeme si náskok doma a venku to potvrdíme,“ dodal jeho kolega z ofenzivy a další člen národního týmu Tomáš Chorý.

Ale zpět k plzeňské přestavbě. Viktoria od prohry v Teplicích totálně zamíchala se sestavou i herním stylem. Změnila rozestavení na tři stopery, vsadila na rychlost a agresivitu Robina Hranáče a Sampsona Dweha. Naposledy při demolici Sparty (4:0) nebyl v základu jediný třicátník, věkový průměr srazila Plzeň tak, že se vyrovnala soupeři.

„Máme v týmu spousty hráčů, co mají za sebou velké kariéry a nehrají pravidelně. Týmu to neškodí, jsou tak profesionální, že když to řeknu jednoduše, tak nezlobí. Šanci dostala mladší generace, ti jsou hladoví, to je další faktor progresu a vývoje mužstva. To nám dává sílu. Je tady dobrá parta, která dobře trénuje, sama si kontroluje a nastavuje atmosféru v týmu. Nemáme žádné střety a je zde dobré klima,“ zdůraznil trenér Miroslav Koubek po čtvrtečním postupu.

Někteří hráči už ani nejsou členy kádru. Adam Vlkanova odešel hostovat do Polska, Roman Květ působí v Turecku. Další etapa přestavby nastane v létě, kdy končí smlouvy Radimu Řezníkovi, Janu Klimentovi, Ibrahimu Traorému nebo Mariánu Tvrdoňovi.

Ani Koubek na začátku nebyl přesvědčený, že tak razantní přestavba bude nutná. Jenže správně a včas zareagoval a začal Plzeň rychle měnit. Slyšel dobré rady zvenčí, možná i přání rakousko- švýcarských majitelů, aby se vydal novým směrem. Na evropské scéně to klaplo náramně. Tak, že Plzeňští v součtu s kvalifikací ve 14 zápasech rozjeté Konferenční ligy neprohráli, jedenáctkrát udrželi v základní hrací době čisté konto. Zvítězili ve všech šesti zápasech skupiny, čímž se postarali o český pohárový rekord.

„Nepochybně se celý proces v Plzni urychlil. Hráči získali přesvědčení, že mohou být konkurenceschopní i na jiné scéně, než v Česku. Roste sebevědomí hráčů, sahají si na různé herní styly. Postupovat v Evropě je nesmírný dopink. Dává to všem v klubu energii do žil a do psychiky. Dobře, že se nám tohle stalo,“ liboval si Koubek.

Uvažovanou variantou je i to, že by v Plzni zůstal v roli konzultanta. Trenérský post by se uvolnil pro mladšího dravce, jednou z možností je posunutí stávajícího asistenta Jana Trousila. Pod Koubkem dostává hodně prostoru a jako bývalý obránce se věnuje především defenzivní činnosti týmu.

Vše podstatné si ale dělá hlavní kouč, nadále sršící elánem i energií, sám. Výjimečný je v chystání taktických záměrů a čtení soupeře, což se projevuje i ve výtečně nastartovaném jaru a historickém postupu. Po skvěle rozjetém jaru platí, že hlavně on rozhodne, zda bude dál součástí přerodu „nové“ Plzně.