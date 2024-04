Plzeň: 13 statečných. Koubek vybral mladíky z béčka, Šádkova rozmluva

Celá Plzeň vyhlíží sváteční duel, poprvé si klub zahraje čtvrtfinále evropské soutěže. Na západě Čech se ukáže italská Fiorentina. Viktorii trápí před soubojem s loňským finalistou Konferenční ligy nepříjemné svízele. Trenér Miroslav Koubek řeší výrazně rozbořený kádr, k dispozici má pouze 13 zdravých hráčů do pole. Aby se na lavičce nebál, po nedělním utkání s rezervou Slavie povolal ještě tři mladíky z béčka.

Kádr Viktorie se rozpadl v nejhorší chvíli. Na úvodní čtvrtfinále Konferenční ligy skládají trenéři sestavu bez klíčových plejerů. „Nechci tady úplně otvírat karty, ale určité personální problémy máme. Představoval bych si kompletnější kádr. Ale mé celoživotní heslo je, že pokud je nás jedenáct, tak jsme kompletní,“ hledal optimismus den před výkopem plzeňský kouč Miroslav Koubek.

Když přepočítal schopné jedince v šatně, na úvodní partii s Fiorentinou má k dispozici třináct jedinců do pole a tři gólmany. V nadsázce třináct statečných, kteří se postaví extrémně silnému italskému protivníkovi.

Přibýt může ještě Jhon Mosquera, který vynechal dva zápasy kvůli úrazu hlavy po srážce s libereckým Ghalim. „To bych zatím nechal otevřené,“ reagoval Koubek na dotaz, zda použije kolumbijské křídlo. Na středečním úvodu předzápasovém tréninku, který mohli sledovat zástupci médií, ale Mosquera chyběl. To příliš nenahrává jeho uschopnění.

Plzeň nejvíc trpí na stranách hřiště. Milan Havel a Cheick Souaré nejsou na soupisce pro Konferenční ligu, Jan Kopic nemůže do zápasu kvůli karetnímu trestu. Zranění kolene v Karviné poslalo na operaci Jana Sýkoru, s nímž trenéři původně počítali do základu. Reálnou variantou je posunutí Václava Jemelky, což by znamenalo nasazení osmnáctiletého Jana Palusky. Případná reinkarnace pětatřicetiletého Radima Řezníka, který na jaře neodehrál ani minutu.

Schází také pilíř defenzivy Sampson Dweh, nemoc přibrzdila po návratu z reprezentace Robina Hranáče. Z aktuálního kádru je mimo hru celkem deset hráčů. „Na to se ale nebudeme vymlouvat, že nás je málo,“ pravil rázně kapitán Lukáš Hejda.

Situace dospěla tak daleko, že trenér Koubek po nedělním zápase plzeňského béčka proti rezervě Slavie vybral tři mladíky, kterými pro první duel s Fiorentinou zaplní lavičku. Ukázal na dva šikovné záložníky, dva z nich orientované na kraj hřiště - Ondřeje Demla (19) a Martina Doubka (19). Dvojici odchovanců doplnil Filip Lörincz (19), rodák ze Skalné u Chebu, kde vyrůstal Pavel Nedvěd. Všichni s týmem absolvovali předzápasový trénink.

Běžně široký kádr s možností reagovat na vývoj zápasu má značné trhliny. Kopic, Souaré i Dweh jsou navíc hráči s aktuálně vysokou formou a nadstandardním přínosem pro mužstvo. „Tohle je problém zeštíhleného kádru. Trenérský štáb má redukované možnosti do zápasu sáhnout,“ uznal Koubek.

Červenomodré barvy jsou plně odhodlané doma silnou Fiorentinu vytrestat. Vidina posouvání historického milníku v pavouku na evropské scéně rezonuje v klubu i po celém městě. Adolf Šádek na úvod středečního tréninku osobně na trávníku promluvil ke kolečku hráčů, aby mužstvo správně vyburcoval.

Viktorii čeká jeden z největších duelů historie. Českému klubu se do evropského semifinále podařilo proklouznout naposledy na jaře 1996. Rozjetá Slavia vedená Františkem Ciprem a Josefem Pešicem ve čtvrtfinále poháru UEFA senzačně skolila AS Řím. Životní trefou v prodloužení odvety snížil na 1:3 Jiří Vávra, jeho gól po domácí výhře 2:0 stačil Slavii k postupu. V semifinále pak partu kolem Stejskala, Suchopárka, Bejbla, Poborského a dalších, kteří se později rozjeli k velkým kariérám, zastavilo francouzské Bordeaux v sestavě s mladým Zinedinem Zidanem.

Ale zpět do reality. Případný úspěch Plzně může výrazně ovlivnit celý český klubový fotbal. Pokud Viktoria uhraje ve dvou zápasech alespoň jednu remízu, zajistí mistrovi příští sezony pro ročník 2025/26 účast ve skupině Ligy mistrů. Semifinále Konferenční ligy přináší ještě zajímavý finanční bonus v podobě dalších dvou milionů eur (více jak 50 milionů korun). Zatím vydělala Plzeň v aktuálním pohárovém ročníku přibližně 225 milionů korun.

„Tohle u nás ale nebylo tématem,“ utnul Koubek myšlenky na boj za celý český fotbal. „V tuhle chvíli musíme pomoct hlavně sami sobě. Jeden bod mohla uhrát jiná česká mužstva i s jinými soupeři, nechceme to mít jako břemeno. Pokud se nám to podaří, budeme rádi, ale nebyli jsme z českých klubů v pohárech jediní,“ dodal kouč před životním dvojutkáním na mezinárodní scéně.