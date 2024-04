Na Plzeň se chystá malý Guardiola. Kouč míří ke slávě: Inspirací i Zeman

Ještě před šesti lety trénoval holohlavý stratég Vigontinu San Paolo – tým blíže amatérské úrovni než té profesionální. Pak už kariéra nabrala strmou trajektorii. Postup s Trapani do druhé italské ligy, skok se Spezií do první ligy, udržení malého klubu mezi elitou, odchod do Fiorentiny a po dvou letech (byť prohrané) finále Konferenční ligy. Jízda!

Nenechte se zmást místem narození v Německu a soustřeďte se spíše na příjmení – šestačtyřicetiletý Vincenzo Italiano je Sicilan každým coulem. „Pocházím z malého městečka jménem Ribera. Jsem historicky třetí člověk, který se odtamtud propracoval k profesionálnímu fotbalu,“ upozornil. Překonávat očekávání je pro něj už od hráčských dob prostě hobby.

Nyní je považován za jednoho z nejzajímavějších trenérů v Evropě, ačkoliv to ligové výsledky úplně nereflektují. Fiorentinu dovedl bývalý záložník k osmému a sedmému místu, v této sezoně je klub v Serii A až desátý. Italiano ale zaujal především filozofií, kterou v klubu aplikoval. „V Itálii je opravdu hodně dobrých trenérů. Ale někdy koukáme jen na první tři kluby v tabulce. Tím nejlepším je za mě v posledních čtyřech letech Italiano,“ řekl pro TuttoMercatoWeb bývalý reprezentant Mauro Camoranesi.

Jak zmíněná filozofie zní a co může Plzeň čekat? Jedním slovem: dominance. Italiano chce, aby Fiorentina hrála jako velkoklub. Možná proto někdy naráží na skleněný strop, protože hráči na této úrovni nedisponuje. Jeho přístup dokumentují statistiky srovnávající kluby pěti nejlepších lig v Evropě. „Fialky“ mají největší držení míče na třetině soupeře po Manchesteru City, Arsenalu, Leverkusenu a Bayernu, devátou nejvýše postavenou defenzivní linii a devátý nejintenzivnější presink.

„Jedním z mých největších vzorů je Pep Guardiola, ale také Maurizio Sarri či Luis Enrique. Vždy mi imponovala Barcelona, protože pořád razí stejnou filozofii, vždy se snaží hrát stejným způsobem. Velkou inspirací mi ale byl i útočný fotbal Zdeňka Zemana,“ řekl Italiano klubovému webu. Jeden jeho bývalý kolega ho i nazval „un piccolo Pep“, tedy malý Pep Guardiola.

V toskánském týmu sice nenajdeme hvězdy, které měl Milán či AS Řím, přesto mohou plzeňské Viktorii někteří pořádně zatopit. Například argentinská klika Lucas Beltrán, Nicolás González a Lucas Martínez Quarta. Dohromady dali 23 branek, posledně jmenovaný stoper přispěl šesti. Vedle něj stojí srbský obr Nikola Milenkovič, jehož setkání s Tomášem Chorým slibuje souboj titánů. A nutno zmínit i teenagera Michaela Kayodeho, který si na pravém beku v 19 letech připsal už 31 startů v sezoně.

Dle predikcí datové společnosti Opta je Fiorentina největším favoritem čtvrtfinálových klání Konferenční ligy, postoupit má na 72 %. Celkově je po Aston Ville druhým největším favoritem soutěže, trofej dle superpočítače zvedla v 19 % simulací.

Ve hře jsou „Fialky“ i v domácím poháru, kde mají nadějně rozehrané semifinále. Případný úspěch Italianův vliv ještě zvýrazní a kdo ví, třeba by si pro něj přišel velkoklub. Smlouva mu platí do konce příštího ročníku. „Mám v klubu dobré vztahy, často komunikujeme. Ale závěr sezony je důležitější než má budoucnost,“ prohlásil.