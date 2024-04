Koubkovo dilema: Vy mě trápíte. Bude věřit rychlosti a posadí kapitána?

Trefit se do sestavy a herní strategie je jeden z klíčových předpokladů úspěšného zvládnutí čtvrtfinálové odvety. Plzeň proti Fiorentině takřka jistě nebude vymýšlet experimenty, vsadí na osvědčené tváře. Přesto nějaké otazníky v základní jedenáctce řeší.

„Vy mě trápíte,“ pousmál se den před výkopem plzeňský trenér Miroslav Koubek směrem k redaktorovi Sportu. „Dobře víte, že jsem limitovaný (zraněními, někteří hráči nejsou na soupisce pro Konferenční ligu). Vycházíme z prvního zápasu. Není možné to výrazně změnit. Abych odpověděl – řešíme jeden, dva, maximálně tři posty,“ reagoval na dotaz ohledně složení základu.

Vezměme to odzadu. V brance je jistotou posledních týdnů Martin Jedlička, před ním budou hlídat prostor tři stopeři. Zde vězí jeden z velkých otazníků. Doma proti Fiorentině zahrál velmi dobře Lukáš Hejda, uprostřed obrany uhlídal nebezpečného hroťáka Andreu Belottiho. Jenže v neděli zvládl perfektní partii Sampson Dweh, který na první čtvrtfinálový duel scházel kvůli kartám.

Trenéři musí rozseknout, zda věřit zkušenému kapitánovi, nebo mladšímu a rychlejšímu reprezentantovi Libérie. „Hráčům to řekneme až v den utkání,“ pověděl na letišti před odletem asistent Jan Trousil. Situace spíš nahrává rychlejší variantě s Robinem Hranáčem uprostřed a Dwehem vpravo. Hejda může jít do zápasu z lavičky v případě nutnosti zpevnit zadní linii.

Na pravý kraj hřiště se takřka jistě vrátí Jan Kopic. Zkušený křídelník má v posledních týdnech velmi solidní formu, navíc by mohl Plzni pomoct i při rychlých přechodech dopředu. „Víme, že tohle musíme zlepšit,“ shodují se hráči. Tím pádem na lavičce zůstane Radim Řezník, který napravo perfektně zaskočil proti italskému soupeři doma v Plzni.

Oproti nedělní lize se sestava změní ještě z jednoho důvodu. „Jsme v období, kdy některé hráče, co hráli se Slavií, nemůžu požít proti Fiorentině, protože nejsou na soupisce,“ připomněl Koubek pozici Cheicka Souarého a Idjessiho Metsoka. Stejný případ je i Milan Havel, který hrál o víkendu za béčko. Ve středu trénoval v Itálii s týmem, ale bez možnosti zasáhnout do dnešního duelu.

„Vycházím z hráčů, co jsou k dispozici. Všichni podali v prvním zápase velmi dobré výkony, což je potěšitelné, že jiné hráče dokázali nahradit,“ liboval si Koubek.

Ofenzivní vozbu za Plzeň obstará Tomáš Chorý, doplňovat by ho stejně jako před týdnem měli Matěj Vydra a Pavel Šulc. Zde je druhý větší otazník – zda jednoho z ofenzivních hráčů neobětovat a nasadit od začátku k Lukášům Červovi a Kalvachovi do středu pole defenzivnějšího Ibrahima Traorého. To by ale odporovalo cíli být aktivnější vepředu. Zrovna Vydra se Šulcem jsou nejsilnější v rychlých brejcích a přechodech do útoku.

S týmem už se v Itálii chystal i Erik Jirka, který poslední týdny scházel kvůli svalovým problémům. Jeho nasazení ale není pravděpodobné, spíš trenéři využijí z lavičky uzdraveného Jhona Mosqueru. „Začíná po tréninkovém výpadku, uvidíme, na jakou minutáž nám bude schopný pomoct,“ poznamenal Koubek. Všechny karty ale vytáhne až těsně před dnešním výkopem.