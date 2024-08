Koho může potkat Boleslav? Vyčnívá Chelsea, nechybí týmy z top soutěží

Fotbalisté Mladé Boleslavi si zajistili postup do základní fáze Konferenční ligy. V seznamu jejich 35 možných soupeřů vyčnívá londýnská Chelsea. Na koho dalšího narazí? To se dozví při pátečním losu od 14:30.

Herní model se od této sezony mění, od Ligy mistrů a Evropské ligy se však trochu liší. Týmy jsou pro losování rozděleny do šesti košů a z každého vzejde pro Boleslav jeden soupeř. Třikrát bude hrát doma, třikrát venku. Všech 36 účastníků bude seřazených v jedné tabulce, z 1. až 8. místa se jde rovnou do osmifinále, z 9. až 25. do play off kola.

Jednoznačným favoritem celé soutěže je londýnská Chelsea, na evropskou scénu se vrací po roční pauze, v předkole proti Servette ale měla problémy, v minulosti byla zvyklá nejvíc na Ligu mistrů.

Svého zástupce mají v Konferenční lize také další top evropské soutěže – španělská (Betis Sevilla), německá bundesliga (Heidenheim) a italská (Fiorentina). Ale k dispozici jsou i přijatelní soupeři z Islandu, Finska, Arménie či Walesu.