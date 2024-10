Chelsea si v Konferenční lize poradila s Gentem, Fiorentina udolala Velšany

Fotbalisté Fiorentiny porazili v 1. kole Konferenční ligy The New Saints 2:0 • ČTK / Massimo Paulone

Z tria největších favoritů fotbalové Konferenční ligy vstoupila do soutěže přesvědčivým vítězstvím jen londýnská Chelsea, která porazila Gent 4:2. Dvojnásobní finalisté z Fiorentiny se doma dlouho trápili s The New Saints a outsidera z Walesu zdolali až díky gólům ze závěrečné půlhodiny 2:0. Betis Sevilla podlehl v Polsku 0:1 Legii Varšava, za kterou odehrál 62 minut český útočník Tomáš Pekhart.