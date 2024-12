Evropský sen žije! Mladá Boleslav pokračuje ve vítězné jízdě

Dobrou formu z posledních zápasů si Mladá Boleslav přinesla i do dalšího utkání Konferenční ligy proti polské Jagiellonii. Po několika zahozených šancí vystřelil výhru 1:0 Středočechům v 76. minutě Patrik Vydra. Postup do jarní vyřazovací fáze tak pro Boleslav zůstává naprosto reálným snem.

Dlouho to vypadalo, že polského brankáře Slawomira Abramovicze nepřekonají. Mnoho zahozených gólových šancí ale nakonec Boleslav mrzet nemusí. Do vedení mohli jít svěřenci Andrease Brännströma už v samém úvodu. Hostující stoper Adrian Diéguez zazmatkoval a sklepnul svému brankáři míč nešikovně do protipohybu. Ten ho na poslední chvíli rukou zastavil a následně fantasticky vychytal i dorážku Ladry.

O pár minut později se v další slibné příležitosti objevil Mareček po krásném průniku Johna. Svou střelu ale nasměroval nad bránu.

Jagellonia se nejblíž ke gólu dostala v 19. minutě, když Králik vyrobil v rozehrávce obrovskou chybu a napravil ji na poslední chvíli velmi riskantním obranným zákrokem. Kdyby se natáhl jen o pár centimetrů méně, pískala by se penalta.

Boleslav hrozila hlavně po rychlých přechodech do útoku. Při jednom takovém se sám před bránou ocitl krátce po změně stran Kušej, ale trefil opět skvělého gólmana Abramovicze, který následně znovu vychytal i Ladru.

Pak už konečně přišel vytoužený gól. Kušej namazal Vydrovi na hranici vápna a vysoký záložník trefil míč přesně do šibenice. Ve zbytku zápasu už si domácí své vedení pohlídali, přičemž nastavený čas připomínal spíš válku a rozhodčí rozdával jednu kartu za druhou. Hostující Dieguez byl po ne příliš přátelském obětí Kušeje dokonce vyloučen.

Mladá Boleslav tak připisuje do tabulky klíčové 3 body a k postupu do jarní fáze by jí tak v norském Molde mohla stačit i remíza. Jagiellonia, kterou do Česka přijela podpořit zhruba tisícovka velmi hlasitých fanoušků, tak v Konferenční lize poprvé prohrála a o přímý postup do osmifinále bude muset ještě zabojovat v posledním kole.