KL: Betis doma v oslabení padl s Gentem, ale postoupil. Slaví také Pafos

Fotbalisté Pafosu v odvetě úvodního kola vyřazovací fáze Konferenční ligy zdolali doma Omoniu Nikósii 2:1 a v součtu s remízou 1:1 z prvního duelu postoupili do osmifinále. Český obránce hostů Stefan Simič do kyperského derby nezasáhl. Betis Sevilla podlehl 0:1 Gentu, díky předchozímu triumfu 3:0 na hřišti soupeře ho to ale dvojzápas nestálo. Banja Luka prošla dál po bezgólové remíze v Lublani proti Olimpiji, FC Kodaň udolala 3:1 po prodloužení Heidenheim. Zbývající čtyři utkání měly výkop ve 21:00.