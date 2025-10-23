ONLINE: Rijeka - Sparta 0:0. Pokračovat se má od 21:00, ale začalo zase hodně pršet
Utkání 2. kola ligové fáze Konferenční ligy mezi fotbalisty Rijeky a pražské Sparty bylo za stavu 0:0 ve 12. minutě kvůli hustému dešti přerušeno. Hřiště bylo výrazně podmáčené. Domácí tým označil pažit za způsobilý, zatímco Letenští byli proti pokračování. Hlavní rozhodčí rozhodl, že se od 21 hodin bude znovu hrát, ale opět začalo hodně pršet... Sledujte ONLINE ze zápasu na iSportu.
Ve třetím největším chorvatském městě pršelo už v minulých dnech, silný déšť byl i dnes dopoledne. Zhruba hodinu před výkopem se znovu spustil liják, který neustal ani na začátku zápasu. Prakticky celá hrací plocha se ocitla pod vodou a kombinační fotbal se vůbec nedal hrát. Ve 12. minutě hlavní sudí Robert Jones duel přerušil a týmy odešly do kabin.
Hlavní sudí rozhodl, že se bude pokračovat od 21 hodin, ale opět se silně rozpršelo.
Sparta mohla skórovat v šesté minutě, kdy Birmančevič překonal vyběhnutého gólmana Zlomisliče, ale míč se na zhoršeném terénu zpomalil a Devetak ho na brankové čáře stihl odkopnout. Na druhé straně Fruk vyzrál na Vindahla, jemuž balon proklouzl pod tělem. Naštěstí pro hosty ale akci předcházel ofsajd, a tak zůstalo u bezbrankového stavu.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Fiorentina
|2
|2
|0
|0
|5:0
|6
|2
Vallecano
|2
|1
|1
|0
|4:2
|4
|3
Štrasburk
|2
|1
|1
|0
|3:2
|4
|4
Jagiellonia
|2
|1
|1
|0
|2:1
|4
|5
Zrinjski
|1
|1
|0
|0
|5:0
|3
|6
AEK Atény
|2
|1
|0
|1
|7:3
|3
|7
AEK Larnaka
|1
|1
|0
|0
|4:0
|3
|8
Sparta
|1
|1
|0
|0
|4:1
|3
|8
Lech Poznań
|1
|1
|0
|0
|4:1
|3
|10
FC Lausanne
|1
|1
|0
|0
|3:0
|3
|11
Celje
|1
|1
|0
|0
|3:1
|3
|12
Crystal Palace
|1
|1
|0
|0
|2:0
|3
|13
Raków
|1
|1
|0
|0
|2:0
|3
|14
Noah
|1
|1
|0
|0
|1:0
|3
|15
Mainz
|1
|1
|0
|0
|1:0
|3
|16
Samsunspor
|1
|1
|0
|0
|1:0
|3
|17
Šachtar
|2
|1
|0
|1
|4:4
|3
|18
Varšava
|2
|1
|0
|1
|2:2
|3
|19
Škendija
|2
|1
|0
|1
|1:2
|3
|20
AZ Alkmaar
|2
|1
|0
|1
|1:4
|3
|21
KF Drita
|2
|0
|2
|0
|2:2
|2
|22
Häcken
|2
|0
|2
|0
|2:2
|2
|23
KuPS
|2
|0
|2
|0
|1:1
|2
|24
Omonia Nikósie
|2
|0
|1
|1
|1:2
|1
|25
Shelbourne
|2
|0
|1
|1
|0:1
|1
|26
Breidablik
|2
|0
|1
|1
|0:3
|1
|27
Hamrun
|1
|0
|0
|1
|0:1
|0
|28
Rijeka
|1
|0
|0
|1
|0:1
|0
|29
Slovan Bratislava
|2
|0
|0
|2
|1:3
|0
|30
Kyjev
|1
|0
|0
|1
|0:2
|0
|30
Olomouc
|1
|0
|0
|1
|0:2
|0
|32
Universitatea Craiova
|1
|0
|0
|1
|0:2
|0
|33
Shamrock
|1
|0
|0
|1
|1:4
|0
|34
Lincoln
|1
|0
|0
|1
|0:5
|0
|35
Rapid Vídeň
|2
|0
|0
|2
|1:7
|0
|36
Aberdeen
|2
|0
|0
|2
|2:9
|0
- Osmifinále
- Play-off