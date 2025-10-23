Předplatné

Rijeka - Sparta 0:0. Vodní bitvu předčasně ukončil sudí, další osud duelu není jasný

Anglický sudí Jones ukončil zápas po prvním poločase
Anglický sudí Jones ukončil zápas po prvním poločaseZdroj: X / AC Sparta Praha
Těžký terén v Rijece poznal i Veljko Birmančevič
Jaroslav Zelený při utkání v Rijece v rámci Konferenční ligy
Jan Kuchta se snaží získat míč na podmáčeném hřišti v Rijece
V Rijece dělali vše, aby se začalo hrát
V Rijece dělali vše, aby se zase začalo hrát
V Rijece dělali vše, aby se zase začalo hrát
Duel Rijeky se Spartou byl přerušen kvůli počasí
Konferenční liga
Zápas 2. kola ligové fáze Konferenční ligy mezi fotbalisty Rijeky a Sparty se nedohrál. Rozhodčí jej po prvním poločase za stavu 0:0 kvůli pokračujícímu vydatnému dešti předčasně ukončil. Zatím není jasný další osud utkání.

Souboj mezi obhájcem chorvatského titulu a lídrem české ligy měl výkop v 18:45. Kvůli nepříznivému počasí a výrazně podmáčenému trávníku sudí Robert Jones duel přerušil už ve 12. minutě. Po kontrole hrací plochy ale rozhodl o pokračování duelu - míč už se ve vodě nezastavoval a hřiště vypadalo lépe. Jeden z pořadatelů na zlepšení stavu hrací plochy využil fukar. Hrát se znovu začalo po dvou hodinách ve 21:00.

Zápas ale okamžitě znovu připomínal samotný úvod. Prakticky celé hřiště opět za hustého lijáku nasáklo vodou, ke konci úvodního dějství navíc hřmělo a vyskytly se blesky. Jones poté v průběhu přestávky přišel k postranní čáře a hvizdem duel ukončil. Diváci po opětovném rozehrání utkání neviděli žádnou šanci.

Před prvním přerušením Sparta mohla skórovat v šesté minutě, kdy Birmančevič překonal vyběhnutého gólmana Zlomisliče, ale míč se na zhoršeném terénu zpomalil a Devetak ho na brankové čáře stihl odkopnout. Na druhé straně Fruk vyzrál na Vindahla, jemuž balon proklouzl pod tělem. Naštěstí pro hosty ale akci předcházel ofsajd, a tak zůstalo u bezbrankového stavu.

V Konferenční lize byl zápas českého celku naposledy přerušen a odložen v říjnu 2022. Slovácko mělo tehdy nastoupit k předposlednímu utkání skupiny proti Kolínu nad Rýnem. Kvůli mlze byl začátek dvakrát odložen a hrát se začalo s více než hodinovým zpožděním, v sedmé minutě ale rozhodčí zápas kvůli houstnoucí mlze přerušil. Utkání se nakonec odehrálo následující den netradičně od 13:00. Tým z Uherského Hradiště prohrál 0:1.

#TýmZVRPSkóreB
1Fiorentina22005:06
2Vallecano21104:24
3Štrasburk21103:24
4Jagiellonia21102:14
5Zrinjski11005:03
6AEK Atény21017:33
7AEK Larnaka11004:03
8Sparta11004:13
8Lech Poznań11004:13
10FC Lausanne11003:03
11Celje11003:13
12Crystal Palace11002:03
13Raków11002:03
14Noah11001:03
15Mainz11001:03
16Samsunspor11001:03
17Šachtar21014:43
18Varšava21012:23
19Škendija21011:23
20AZ Alkmaar21011:43
21KF Drita20202:22
22Häcken20202:22
23KuPS20201:12
24Omonia Nikósie20111:21
25Shelbourne20110:11
26Breidablik20110:31
27Hamrun10010:10
28Rijeka10010:10
29Slovan Bratislava20021:30
30Kyjev10010:20
30Olomouc10010:20
32Universitatea Craiova10010:20
33Shamrock10011:40
34Lincoln10010:50
35Rapid Vídeň20021:70
36Aberdeen20022:90
  • Osmifinále
  • Play-off

