UEFA zdvojnásobila odměny za Ligu mistrů. Real dostane dalších 50 milionů eur

Evropská fotbalová unie UEFA od příští sezony zdvojnásobila prémie pro týmy v Lize mistrů na dvě miliardy eur. Navíc vstoupí v platnost nový systém distribuce odměn, díky kterému vítěz předchozích tří ročníků Real Madrid dostane 50 milionů eur, aniž by kopl do míče.

Účastníci prestižní soutěže, mezi kterými bude Viktoria Plzeň a pokud uspěje v předkolech tak i pražská Slavia, budou i nadále dostávat bonusy za vítězství, remízy a postupy do základní skupiny nebo vyřazovací části. Nově ale vstoupí do hry také prémie podle koeficientu za posledních deset let.

Podle kritiků tento systém zvýhodňuje tradiční velkokluby, které díky němu i nadále mohou udržovat dominanci nad menšími soutěžemi. Novinka se nelíbí ani předsedovi UEFA Aleksanderu Čeferinovu, který byl do funkce zvolen krátce po schválení nového systému. Současně však uznal, že změny k větší ekonomické i výkonnosti vyrovnanosti zaberou nějaký čas.

Celková částka na odměny podle koeficientu činí 585,05 milionu eur, které budou rozděleny na díly v hodnotě 1,108 milionu. Nejhůře umístěný klub v pořadí v základních skupinách dostane jeden díl, zatímco celek na prvním místě si přijde na 32 dílů, tedy 35,46 milionu eur.

Současný vládce pořadí Real tak v součtu s částkou 15,65 milionu za účast v základní skupině vydělá 51,11 milionu, aniž by kopl do míče. Plzni, která má jisté místo ve skupině, patří v žebříčku desetiletého koeficientu 52. místo. Slavia, jenž musí do třetího předkola, je až na 192. pozici. Plzeň má jistých 400 milionů korun za účast v hlavní soutěži, její podíl podle koeficientu bude známý, až bude jasno o účastnících základních skupin.

Mezi kluby se bude dále podle podílu televizního trhu rozdělovat 292 milionů eur. Vyhraný zápas je ohodnocen částkou 2,7 milionu, remíza pak 900 tisíci. Za postup do prvního předkola bude vypláceno 280 tisíc, do druhého 380 tisíc a do třetího 480 tisíc eur, což se však netýká celků z nemistrovské části, které zamíří do základní skupiny Evropské ligy.

Za postup do osmifinále pak UEFA, která v příští sezoně očekává z Ligy mistrů příjmy ve výši 3,25 miliardy eur, bude vyplácet 9,5 milionu. Za čtvrtfinále 10,5, semifinále 12 milionů a za postup do finále 15 milionů.