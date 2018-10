Tak vidí Italové Plzeň. Naplní půlku stadionu, řešili spíš triumf v derby

Plzeňští fotbalisté si zkušenost s římským fotbalem drží v živé paměti. Před dvěma lety prohráli v předposledním duelu skupiny Evropské ligy vysoko 1:4, do zápasu naskočilo na české straně hned osm hráčů, kteří se mohou objevit v sestavě i v úterý večer.

"Samozřejmě si ty zápasy pamatujeme. Doma jsme remizovali 1:1, u nich to bylo ještě v 60. minutě také 1:1, nakonec to skončilo 1:4," připomněl David Limberský. "Hráli jsme 3-5-2 a já jsem hrál jednoho ze stoperů. Mně to bylo sympatické, mohl jsem míň běhat, takže mi to vyhovovalo. Teď asi na tři obránce hrát nebudeme, takže to bude horší," culil se zkušený bek.

Na podzim 2016 utkání v Itálii sledovalo pouze 13 789 diváků, kteří se v sedmdesátitisícovém kolosu s atletickou dráhou ztráceli. Na zápas Ligy mistrů bude pravděpodobně návštěva výživnější. Italové prodali na skupinové zápasy 33 000 balíčků plus prodají dalších 7 tisíc vstupenek, takže se čeká 40 tisíc lidí.

"Oproti české lize sice přijde velká návštěva, ale pro italského fanouška Plzeň úplně zajímavá nebude, i když půjde o zápas Ligy mistrů. Může dojít k podcenění od italského týmu. Pokud Plzeň předvede nadstandardní výkon, nějaký bod si z Říma třeba přiveze," prohlásil v rozhovoru pro iSport.cz někdejší západočeský kapitán a současný trenér druholigového Sokolova Pavel Horváth.

Cíl Plzně? Uhlídat Džeka. Je fantastický, ví David Limberský 720p 360p REKLAMA

Na oficiálních klubových stránkách bylo v pondělí odpoledne k mání stále hodně lístků v cenové relaci 35 až 200 euro (910 - 5 200 korun). Je pravdou, že třeba v sezoně 2016/2017 byla průměrná návštěva 32 638 diváků, takže opravdu plný dům přijde v Římě na fotbal málokdy.

"Je to Liga mistrů, Řím v této soutěži bude jiný než v Evropské lize. Jejich motivace bude veliká, oni s námi potřebují uhrát šest bodů, aby si zajistili druhé místo. Nastoupí v plné sestavě a s obrovskou chutí, pro nás to bude hodně těžké," upozornil Limberský.

"Viděl jsem zápas na Realu i derby. Řím hlavně v derby ukázal, jakou obrovskou sílu má. Kvalita AS Řím je velká, dokonce bych řekl, že mimořádná," doplnil svého svěrence na pondělní večerní tiskové konferenci plzeňský trenér Pavel Vrba.

Tu sledovali i italští píšící novináři a několik televizních štábů. Padl od nich i jeden dotaz na obránce Radima Řezníka a dva na kouče Vrbu. Přítomni byli i Tomáš Paclík a Adolf Šádek, nejvyšší představitelé plzeňského klubu. Prezident Paclík na předzápasovém tréninku neodolal a jal se v lakýrkách testovat kvalitu trávníku na Stadio Olimpico.

Zato jarní semifinalista Ligy mistrů si s českým soupeřem příliš hlavu neláme. Ví, že musí vyhrát a napravit několik špatných výsledků. Zároveň dle statusů na sociálních sítích či článcích na webu bylo patrné, že klub ještě v pondělí žil především sobotním městským derby, kde AS zdolalo Lazio 3:1.

"Po zápase s Laziem jsem mluvil o nutnosti vyváženosti našich výkonů. Vyhrané derby musíme už dát stranou a soustředit se na to, co nás čeká v úterý na hřišti," prohlásil na pondělní předzápasové tiskové konferenci římský trenér Eusebio Di Francesco. "Plzeň bude těžkým soupeřem. Má velmi silného útočníka, který může být svou fyzickou hrou hodně nepříjemný," upozornil na Michaela Krmenčíka, který v úvodním duelu Ligy mistrů s CSKA zvládl dvě branky v prvním poločase.

Římský tým má v nohách ještě náročnější program než Viktoria, mužstvo se vyšťavilo především ve zmiňované bitvě s Laziem. "Kolarov hrál v sobotu s menší zlomeninou, i tak si vedl skvěle. Možná bude potřebovat odpočinek. Nejistý je Florenzi. Chce hrát, ale ještě musíme posoudit, jak na tom bude," zmínil kouč zkušené opory, které mohou v úterý na trávníku chybět. V sestavě se nemusí objevit ani kapitán Daniele De Rossi, nepravděpodobný je i start českého útočníka Patrika Schicka, který to má v ohromné konkurenci velmi složité a na šanci čeká většinou mezi náhradníky.

Přes všechno půjde AS do zápasu jako jasný favorit. Kurz na výhru Plzně se pohybuje okolo 9,2:1, naopak na triumf domácích se dalo v pondělí odpoledne sázet průměrně v kurzu 1,35:1. Pokud Římané zápas nezvládnou, uříznou si u svých fanoušků velkou ostudu a dostanou se do problémů, také vzhledem k úvodní porážce 0:3 na Realu Madrid. Naopak Plzeň může hrát v klidu, na půdě těžkého soupeře může jen překvapit.