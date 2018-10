Limberský: Gól v úvodu nás zchladil. Výkony venku? Musíme se zamyslet

Bylo pro vás utkání s AS Řím trápení, nebo zkušenost?

Řekl bych, že od 75. minuty to bylo trápení. Koukali jsme pak už všichni na hodiny, aby to už skončilo. První poločas byl z naší strany lepší, než druhý. I když jsme dostali dva laciné góly. Radim Řezník tam měl ale celkem velkou šanci. Bohužel z toho ale gól nebyl. 5:0 je odraz reality. Řím hrál s chutí a my závěr nezvládli.“

Zlomilo se utkání druhým gólem?

„Určitě byla škoda, že jsme druhou branku dostali. Měli jsme uhrát poločas 1:0. Nástup do druhé půle byl od nás slušný, ale pak přišel třetí gól. Oni své šance proměňovali fantasticky. Kvalita se ukázala, což bylo vidět na každém dotyku s míčem. Soupeř ho měl přilepený na noze, zatímco nám to odskakovalo. Rozdíl byl markantní.“

Je ve finále jedno, jestli zápas skončil 3:0, 5:0, nebo 7:0. Když pak v závěru už jen popoháníte čas kupředu?

„Při tolika gólech určitě na konci ženete čas dopředu. Když je to v 70. minutě 4:0 tak byste už nejradši byl v šatně. Je to odraz toho, je AS Řím je o hodně dál než my. Na druhou stranu doma hrajeme celkem slušně. Venku se nám ale hrubě nedaří a je potřeba se nad tím zamyslet, protože si myslím, že jsme to AS hodně usnadnili.“

V čem je v zápasech na hřištích soupeřů problém?

„Přijdou mi ty zápasy od nás takové bezkrevné. Nejsou tam emoce a ne, že bychom tam šli odevzdaní, ale jdeme to asi jen tak odehrát, jako tomu bylo na Slavii, v Jablonci, nebo nyní s Římem. Je obrovský rozdíl v našem přístupu k zápasu před domácími fanoušky a na hřištích soupeřů. Nad tím je potřeba se zamyslet, protože musíme zvládat i zápasy venku. Samozřejmě v Lize mistrů to bude těžké, ale v lize musíme vyhrávat i venkovní zápasy.“

SESTŘIH LM: AS Řím - Plzeň 5:0. Debakl Viktorie řídil hattrickem Džeko

V hledišti to ale mělo grády, i když to nebyli vaši fanoušci.

„Atmosféra byla fantastická. Byli jsme nažhavení, ale bohužel nás zchladil gól ve třetí minutě. Celkově první půle byla ještě celkem sympatická. Měli jsme tam nějaké centry z levé strany, takže to relativně šlo. Pak ještě deset minut v druhém poločase, ale jinak to bylo bago a k ničemu jsme se nedostali.“

Jak se změnila Plzeň od posledních klání v lize mistrů?

„Tak v první řadě v tom, že jsme zestárli. Kostra tu ještě stále je a jsme rádi, že u Ligy mistrů můžeme znovu být. Na druhou stranu je potřeba se koukat i do budoucnosti, aby to po nás převzala nastupující generace a hrála dobře. Určitě nastane za rok, dva generační obměna a já věřím, že Plzeň bude nahoře ať už s námi, nebo bez nás.“

Podobný příděl jste dostali jen na Bayernu.

„Je to tak. 5:0 jsme prohráli s Bayernem a 4:0 s Barcelonou.“

Dají se tyto zápasy srovnat s prohrou s AS Řím?

„S Bayernem by se to asi srovnat dalo. I když tam to bylo ještě větší tóčo. V Římě jsme něco měli, ale kvalita AS byla obrovská. Klukům jsem v kabině říkal, že je obrovský rozdíl v tom, hrát proti nim v Evropské lize a v Lize mistrů. Doma hrají s obrovskou chutí a myslím si, že tu dali doma Chelsea tři góly a Barceloně dokonce čtyři. Doma jsou obrovsky silní a proti nám to potvrdili.“