Boj o dresy hvězd! Limberský má Modriče, Petržela předběhl parťáka

Jde o fenomén podobných utkání proti velkoklubům, s kterými se dost pravděpodobně potkáte maximálně jednou za kariéru. Kromě výsledku se hráči zpravidla zajímají i o to, čí dres se jim po závěrečném hvizdu povede ulovit.

„Není to vůbec žádná ostuda. Proč by byla? Jestli si to někdo myslí, tak já ne. Je to hezký suvenýr, který nemá každý,“ podotkl v úterní diskuzi iSport TV obránce pražské Dukly Jakub Podaný.

Podobně smýšlí i Viktoriáni. Při památném duelu na Nou Campu před lety vznikla přetahovaná o dres Lionela Messiho. Už před zápasem o něj Argentince poprosil Václav Pilař, nakonec jej ale předběhl Milan Petržela. „Čekal jsem, že ho budu mít,“ přiznal pak zklamaný Pilař. Nakonec se dočkal alespoň o dva týdny později při domácí odvetě.

Jaké suvenýry si hráči Viktorie odvezli ze včerejšího střetnutí v Madridu? Třeba Michael Krmenčík si vyměnil dres se Sergiem Ramosem, s nímž sváděl souboje po celý zápas. Obránce David Limberský zase získal desítku Luky Modriče. „Mám nejlepšího hráče na světě, takže jsem samozřejmě spokojenej. Hrajeme stejně šajtlí, o to je to cennější,“ smál se pak v rozhovoru pro televizi O2 TV.

A šikovnost v pozápasovém vyjednávání znovu prokázal Milan Petržela. Získal dres německého záložníka Toniho Kroose, na který si ovšem dělal zálusk i Patrik Hrošovský. „Kroos mi ho slíbil, ale Milan byl rychlejší. Tak snad až doma v odvetě,“ uvedl střelec jediného gólu Viktorie.

Petržela celou situaci zlehčoval. „Potkal jsem ho na schodech a německy se zeptal, tak jsem si tím asi udělal očko a on mi ho dal,“ usmál se křídelník, který byl v úvodu utkání blízko tomu, aby Plzeň poslal do senzačního vedení.

Nezastíral ovšem, že možnost mít ve své sbírce trikot světové hvězdy využívá rád. „Samozřejmě si dres vždycky chci vyměnit, abych měl vzpomínky,“ vysvětlil.

Tím se naopak vůbec nezabýval kapitán českého mistra Roman Hubník. „Já tohle neřešil a ani řešit nebudu,“ avizoval už před zápasem.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 11. Benzema, 55. Marcelo Hosté: 79. Hrošovský Sestavy Domácí: Navas – L. Vázquez, Nacho Fernández, Ramos (C), Marcelo – Modrić, Casemiro, Kroos – Bale (75. Asensio), Benzema (88. Díaz), Isco (54. Valverde). Hosté: A. Hruška – Řezník, Hejda, R. Hubník (C), Limberský – Hrošovský, Procházka (65. Hořava) – M. Havel (76. Ekpai), Al. Čermák, M. Petržela (86. Jakub Řezníček) – Krmenčík. Náhradníci Domácí: Courtois, Varane, Díaz, Valverde, Odriozola Arzallus, Asensio, Vinícius Júnior Hosté: Kozáčik, Hořava, Chorý, Bucha, Řezníček, Pernica, Ekpai Karty Domácí: Isco, Kroos, Ramos Hosté: Limberský Rozhodčí Grinfeld – Shimon, Hassan (všichni ISR) Stadion Estadio Santiago Bernabéu, Madrid Návštěva 67 356 diváků

