Mrazivé peklo v Lužnikách. Plzeň v aréně pro finále MS čeká i sněžení

CSKA hraje svá domácí utkání běžně jinde. V roce 2016 ruský velkoklub dobudoval novou arénu pro 30 tisíc lidí, jejíž dominantou je 140 metrů vysoký mrakodrap v jednom z rohů. Ruský mistr tam hrál například Ligu mistrů proti Manchesteru United.

Pro aktuální ročník ale udělal výjimku. Podzimní duely Ligy mistrů hraje slavný celek v Lužnikách. Masivní, státní aréně, která kvůli světovému šampionátu prošla nákladnou rekonstrukcí. Důvod je jasný – zvýšit výdělky ze vstupného, protože na Real Madrid i AS bylo na tribunách plno.

Dominantu olympijského areálu, který hostil největší sportovní akci v roce 1980, spatříte brzy po východu ze stanice metra. Projdete parkem, kde u menší arény probíhají čilé opravy. Skoro to vypadá, jako kdyby se Moskva chystala na pořádání nové olympiády...

Osmdesátitisícový betonový monument po rekonstrukci výrazně ožil. Zvenčí vypadá ohromně, podobně jako celá Moskva i její architektonické dominanty. Ještě větší dojem aréna udělá, když vstoupíte na trávník. Rozprostře se vám pohled na vysoké tribuny s barevnými sedačkami, kryté pod oválnou střechou. Součástí modernizace bylo i odstranění tartanového oválu, takže kulisa pro utkání bývá dokonalá.

V pondělí v podvečer po trávníku kroužili borci plzeňské Viktorie. Zkušení harcovníci, kteří na podzim zažili atmosféru na Realu Madrid či AS Řím. Z Moskvy ale potřebují odvézt body, což se jim v předchozích duelech podzimní Ligy mistrů nepovedlo.

Plzeň se může těšit i přes mrazivé počasí na velice slušnou kulisu. „Vyprodáno nebude, ale přijde okolo 40 tisíc diváků. Část stadionu je zavřená kvůli výtržnostem během zápasu s AS,“ přibližuje Vladimír Rauš, redaktor ruského deníku Sport Express.

„Plzeň není velkoklub jako AS Řím nebo Real Madrid. Nechci křivdit českému fanouškovi, ale ruský divák je trošku jiný. Nechodí na soupeře, ale spíš na svůj mančaft. Tím, že se tady tvoří nové mužstvo a jde postupně nahoru, lidé fandí, cítí sounáležitost s tím, že jde o mladý mančaft a potřebuje podporu. Jsou schopní zaplnit i osmdesátitisícové Lužniky. Není to tak útulný stadion jako na CSKA, ale určitě to bude mít atmosféru.“

Stěhování do větší arény ale neprobíhalo bez komplikací. „Tvrdé jádro fanoušků s tím nesouhlasilo, tvrdí, že Lužniky nejsou jejich stadion. Při prvním zápase vytáhli transparenty, že tam nechtějí být. Proběhla diskuze mezi vedením a fanoušky. Tvrdé jádro jasně řeklo, že proti tomu protestuje.“

Pro Plzeň bude kulisa ohromného stadionu příjemná změna. Na podzim 2014, kdy hrála s CSKA skupinu Ligy mistrů poprvé, byl vzájemný zápas přesunutý kvůli špatnému trávníku do Petrohradu.

