Vrba: Jaro v Evropské lize? Mimořádný výkon. Rusové mu tleskali po výhře

Čím jste zlomili CSKA?

„První poločas jsme tahali za kratší konec, udělali jsme obrovskou chybu při penaltě a soupeř šel do vedení. To hodně ovlivnilo průběh prvního poločasu. Závěr půle už jsme byli kombinačně lepší, v posledních 15 minutách hráli tak, jak jsme chtěli a vytvořili si penaltu, kterou jsme neproměnili. Ve druhém poločase jsme byli mnohem aktivnější a pokračovali ve výkonu ze závěru poločasu. Aktivní hrou jsme získali několik situací, se štěstím dvakrát skórovali. Pro nás je to obrovský úspěch.“

Kam řadíte tuhle výhru?

„CSKA jsme vrátili to, co oni nám udělali v Plzni (tam srovnali z 0:2), teď jsme to udělali naopak. Počkejme si za čtrnáct dní (do domácího zápasu s AS Řím), pak vám řeknu, kam tenhle zápas řadím.“

Pomohlo vám poločasové střídání Jan Kopice za Davida Limberského?

„Pokud jste viděli zápas v Liberci, asi jste věděli, proč Kopic nenastoupil od začátku. Ten zápas neodehrál dobře a naši hráči, co přišli, tam pomohli k tomu, že jsme uhráli bod. Přiznám se, že jsme chtěli střídat Petrželu, ale Limberský o poločase řekl, že nemůže pokračovat ve hře, takže jsme museli udělat jinou změnu, než jsme předpokládali. Jsem rád, že Honza do zápasu vstoupil tak, jak bych si to od něj představoval každý zápas. Snad se z toho poučil a pochopil, že je důležité hrát takhle nejen v Lize mistrů, ale musí to ukázat i v lize.“

Proč musel střídat David Limberský?

„Už při rozcvičce měl problémy, tahal ho přitahovač stehenního svalu. Fyzioterapeut i doktoři se snažili dělat maximum, ale David se necítil úplně fit a proto byl střídaný.“

Jak blízko je postup do Evropské ligy?

„Zhruba před dvěma hodinami byl hodně daleko, teď je hodně blízko.“

Procházka i Petržela špatně vstoupili do zápasu – první nedal penaltu, druhý ji zavinil. Je paradox, že nešťastník Procházka pak vyrovnal?

„Jsem rád, že ti dva pak přispěli k tomu, že mužstvo uspělo. Dobře, že to v zápase vzali pak za jiný konec a zvládli to.“

Pomůže českému fotbalu vaše výhra v Lize mistrů?

„Rozdělil bych naši skupinu na dvě části. My a CSKA bojujeme o třetí místo, pak jsou tam Real a AS Řím, ti se tahají o postup. My náš minisouboj zatím vyhráváme a doufám, že to tak bude i po posledním zápase. Když se podaří a doufám, že to tak bude, byl by to zase velký úspěch. Dostat se do jarní Evropské ligy s naším rozpočtem a možnostmi je mimořádný výkon a snad to česká média ocení.“