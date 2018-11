Koubek chválí Plzeň: Oproti lize nebe a dudy. Nesmí se ještě odepisovat

Prohrávali, herně to rozhodně nešlo jak na drátkách. Když už byla možnost se chytit penaltou, Roman Procházka selhal. Potenciální účast Plzně v jarní fázi Evropské ligy se ztrácela v moskevské mlze. Druhý poločas ale hráči Viktorie předvedli výrazně zlepšený výkon, a co je hlavní, CSKA vstřelili dva góly a vyhráli 2:1. „Viktoria se tak vrátila do hry, ucítila půdu pod nohama a ukázala, že tyto zápasy umí hrát,“ uvedl pro iSport.cz bývalý trenér plzeňského týmu Miroslav Koubek po premiérové výhře českého celku v letošní sezóně Ligy mistrů.