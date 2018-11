Nešťastník i hrdina. Petrželu chtěl Vrba střídat, z Procházky je zachránce

Plzeň vstoupila do mrazivého večera v Lužnikách katastrofálně. Už v desáté minutě si Petržela špatně zpracoval balon, pustil před sebe Ščennikova a musel faulovat. Jasná penalta, kterou bez problémů proměnil ve vedoucí gól chorvatský talent Vlašič.

„Petržela tam měl takový škrábanec,“ poznamenal bývalý trenér Viktorie Miroslav Koubek. 35letý harcovník, spojený s většinou plzeňských úspěchů, schoval hlavu do dresu. Dobře věděl, jak svému týmu zavařil. „Začali jsme strašně špatně. Když máte míč na noze a je z toho penalta pro soupeře…“ nechápal Petrželův zkrat trenér Pavel Vrba.

Zkušeného záložníka se hned po inkasované penaltě snažil povzbudit Radim Řezník. Petržela se z defenzivní chyby dlouho vzpamatovával a nemohl se dostat do zápasu. Podklouzl ve chvíli, kdy na něj přihrával David Limberský, ještě jednou málem nechal prchnout nebezpečného Ščennikova.

Ještě před poločasem ale mohl svůj mizerný vstup odčinit. Přízemní přihrávku pustil chytře za sebe, kde do vápna sprintoval Radim Řezník. Ščennikov zastavil plzeňského beka faulem a Západočeši mohli do přestávky srovnat z penalty.

Míč si vzal Roman Procházka, spolu s Patrikem Hrošovským určený exekutor. Chvíli váhal, ale nakonec k bílému puntíku šel. Penaltu kopl slabě, Akinfejev přízemní pokus vyrazil a udržel svůj tým ve vedení.

Tím se dostáváme k druhému nešťastníkovi prvního dějství. „Po neproměněné penaltě to bylo hodně těžké. Jsem člověk, který takové momenty dost prožívá, cítil jsem se špatně. Cítil jsem se, jako kdybych kluky podrazil. Vím, že se to stává i velkým hráčům, ale dost jsem si to připouštěl, v poločase v kabině jsem na tom byl dost mizerně. Ale kluci mě povzbudili a pomohli mi. Hodně jsem to chtěl odčinit,“ přiznal blonďatý záložník.

Trenér Vrba chtěl mužstvo oživit střídáním, původně to měl odnést chybující Petržela. „Přiznám se, že jsme chtěli střídat Petrželu, ale Limberský o poločase řekl, že nemůže pokračovat ve hře, takže jsme museli udělat jinou změnu, než jsme předpokládali,“ komentoval Vrba nasazení Jana Kopice.

Střídání plzeňskému kouči vyšlo skvěle. Kopic si seběhl na pravý kraj zálohy, centroval pod sebe.Míč našel Procházku, který sice uklouzl, ale trefil míč tak, že nakonec zaplul do šibenice – vyrovnáno!

„V prvním momentě jsem ani nevěděl, že je to gól. Po střele jsem podklouzl, ani jsem neviděl, jak letí míč. Začal jsem se radovat, až za mnou přiběhli kluci,“ popsal Procházka gólovou situaci. „Pro mě to bylo hodně emociální, cítil jsem se fakt neskutečně. Byl jsem strašně rád a v tom momentě jsem začal věřit, že můžeme zápas i vyhrát.“

Plzeň se v závěru opravdu dočkala, když po Hrošovského centru rozhodl hlavou Lukáš Hejda. „Sníval jsem, že prožiju takové momenty. Celý zápas byl strašně emociální, nezapomenu na to do konce života. Mohl to být nejhorší zápas mé kariéry, nakonec je to možná jeden z nejlepších,“ radoval se Procházka.

Stejně jako Petržela mohl být smutným nešťastníkem, nakonec je ale šťastným hrdinou, který proti CSKA pomohl svému týmu k důležité výhře a prémii dělající téměř 70 milionů korun. „Jsem rád, že ti dva pak přispěli k tomu, že mužstvo uspělo. Dobře, že to v zápase vzali pak za jiný konec a zvládli to,“ chválil Vrba.