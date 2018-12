Tohle nebylo na červenou?! Ancelottiho naštval skluz opory Liverpoolu

Nizozemský stoper ve skluzu sice trefil míč, ale opakované záběry ukázaly, že zasáhl také kotník Mertensovy stojné nohy a belgickému útočníkovi hrozilo vážné zranění. Sudí Damir Skomina udělil Van Dijkovi pouze žlutou kartu, kvůli které přijde o první osmifinále. Liverpool se vzápětí dostal do vedení a také díky dobré obraně nizozemského fotbalisty postupovou výhru ubránil.

"Měla to být červená. Opakované záběry to jasně ukázaly," stěžoval si Ancelotti. "Hodně se mluví o zavedení VAR, a kdy se tak stane v Lize mistrů, ale pro nás to bude už příliš pozdě," prohlásil.

Jinak podle něj Neapol nemá čeho litovat, ačkoli z čela skupiny spadla až na třetí místo a čeká ji pouze Evropská liga. "Musíme to přijmout. Je to zklamání, ale udělali jsme vše, co bylo v našich silách. Předvedli jsme možná více, než všichni čekali a byli jsme blízko postupu z těžké skupiny. Takže není čeho litovat," prohlásil Ancelotti.

UEFA zavedení videa do Ligy mistrů odkládala s tím, až bude dokonale připraveno, ale po několika podobných stížnostech v průběhu základních skupin se na začátku prosince rozhodla zavedení VAR uspíšit. Sudím bude k dispozici už od únorových bojů ve vyřazovací části.