Postup do Evropské ligy měli ve vlastních rukou, a zvládli to mistrovsky. Nejeden hráč Viktorie Plzeň zasloužil po výhře 2:1 nad AS Řím zasloužil vysokou známku. Kousek od absolutoria byl Jan Kovařík, nejlepší hráč zápasu, více než kvalitně se předvedl i střelec klíčové branky Tomáš Chorý či zkušený kapitán Roman Hubník, který vyhrál většinu soubojů s útočníkem Říma Patrikem Schickem. Na kompletní hodnocení Viktoriánů se podívejte v GALERII.