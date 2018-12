Zklamané hvězdy AS. Bojíme se, zlobí se hráči. Schick se v Plzni trápil

Barvy AS oblékají skvělí hráči, ofenzivní individuality silné na balonu. To bylo vidět i v Plzni, kde Římané českého mistra v úvodu zamkli před bránu a trpělivě kombinovali. Jenže Viktoria se oklepala a postupem času se dostala do hry, což vyvrcholilo exkluzivním výkonem ve druhém poločase.

„Tenhle zápas nás mohl nastartovat. Od týmu jsem nedostal takovou odpověď, jakou jsem chtěl,“ vyprávěl po prohře 1:2 zklamaný římský trenér Eusebio Di Francesco. Jeho hráči se v utkání často hádali, rozhazovali rukama, zápas si zbytečně komplikovali individuálními akcemi, které k ničemu nevedly.

Neprosadil se ani Patrik Schick, kterého s přehledem ubránil domácí kapitán Roman Hubník. Mladý český forvard dostává při zranění Edina Džeka konečně prostor, i v Plzni odehrál celý zápas. Po zákroku Lukáše Hejdy se na něj mohla kopat penalta, jinak ale prakticky vůbec nehrozil.

Schick to má velmi těžké, veze se vedle špatných výkonů spoluhráčů. Chybí mu kvalitní balony za obranu, při akcích do seskupené defenzivy si jen těžko hledá prostor a neprosazuje se. V Plzni odehrál 14. utkání aktuální sezoně AS, vstřelil jedinou branku. Ze šatny vyšel kvůli dopingové zkoušce až dlouho po zápase, novinářům se z rozhovorů omluvil s tím, že už musí k týmovému autobusu.

Římané navíc nepracovali dozadu, čehož bojující Viktoriáni využili. „Tohle není problém jen obránců, ale celého týmu,“ kroutil hlavou Alessandro Florenzi. „Víme, že umíme hrát lépe, chtěli jsme tady nechat všechno. Chtěli jsme ukázat, jak moc nám záleží na klubu,“ pokračoval římský odchovanec, který v Plzni naskočil na posledních šestnáct minut.

Naštvání bylo na 27letém záložníkovi velmi patrné. „Nebudu tady mluvit o trenérovi nebo hráčích, ale každý musí odevzdat mnohem víc. Začíná to od nás hráčů. Nemůžeme se takhle trápit. Jsme všichni zklamaní, musíme se z toho rychle poučit,“ zdůraznil Florenzi. „Musíme mít radost z fotbalu, ne se bát míče. Důležité je začít vyhrávat. Potřebujeme se dostat na čtvrté místo v Serii A, to je teď náš cíl.“

Na své parťáky se zlobil i řecký stoper Konstantinos Manolas. „Dostali jsme dva laciné góly a nehráli jako velký tým,“ hodnotil utkání kapitán týmu pro klubovou televizi Roma TV. „Prohráli jsme proti slabšímu soupeři. Je to velmi těžké, musíme najít kuráž a dostat se zpátky do pohody,“ pokračoval klíčový muž římské defenzivy.

Co se to děje s týmem, který nevyhrál už pátý zápas po sobě? „To si nedokážu vysvětlit. Všechno zkoušíme na tréninku, ale pak to nepřeneseme do zápasu. Možná nám chybí víc odvahy,“ zamyslel se Manolas. „Jsme teď daleko od nejlepších týmů v lize. Potřebujeme o víkendu porazit Janov a vrátit se do formy,“ upozornil směrem k důležitému následujícímu duelu.

Pod ohromným tlakem se nachází římský trenér. Eusebio Di Francesco čelil nepříjemným dotazům novinářů už před zápasem, po porážce v Plzni kritika ještě naroste. „Od každého hráče jsem čekal víc, ale nebudu tady mluvit o individualitách,“ vyjádřil se jasně po nepříjemné porážce. „Spíš než dnešní výsledek mě zajímá náš výkon. Musíme se přes to přenést a každý příště předvést mnohem víc. Je pravda, že jsme nebránili kolektivně. Plzeň díky tomu šla nahoru a to se nám nesmí stát.“

AS musí uspět v neděli doma proti Janovu, před Štědrým dnem tým jede ještě na těžký šlágr do Turína proti Juventusu. Pokud mužstvo bude dál ztrácet, je možné, že velmi rychle přijde o stávajícho trenéra.

